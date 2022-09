Az Újszász Kupán, az év legnehezebb lábtoll-labda versenyén két nap alatt hét versenyszámban, nem kevesebb mint 24 órán át játszott a 86 induló – újságolta hírportálunknak Fehér János a sportág szövetségének főtitkára.

– A júliusi Hungarian Open visszavágójának is tekinthető tornán a júliusi győztesek visszaverték a támadásokat, és megőrizték első helyüket. A házigazda Újszászi VVSE versenyzői, ezúttal is kiemelkedően szerepeltek, hiszen hat számot megnyertek, ezenfelül még két ezüst és hat bronzérmet is begyűjtöttek.

Nagy bánatukra a „királykategóriában”, a férfi csapatversenyben viszont a Nagykanizsa ZSE alakulata végzett az első helyen.

A beszámolóból megtudjuk, hogy Tóth Gáboréknak nem sikerült visszahódítaniuk a júliusban elveszített első helyet a Németh Márkkal és Rab Alexanderrel megfiatalított csapatukban. Az idősek és a fiatalok között nem volt meg az összhang, sőt még a döntőbe se jutottak be. A villámlábú Kökény Martin és lelkesen küzdő társai, a rutinos Lakatos Zoltán, a jól szerváló és jól mezőnyöző Kanalas Renátó, valamint a sáncoló és a szedő poszton is jól teljesítő Kökény Zoltán révén két szettben búcsúztatták a Herczeg Gábor, Németh Márk, Rab Alexander, Tóth Gábor összeállítású gárdát. Tóthék a harmadik helyről is lemaradtak, mert a bronzmeccset 2:1-re elvesztették a pusztaszeriekkel szemben. Kökényék gyors játéka a nagykanizsaiaknak – Baranyai Benett, Horváth Gergő, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács Endre – sem nagyon ízlett, csak három szoros játszmában maradtak alul.

Férfi párosban aztán átvette az irányítást a Herczeg Gábor, Tóth Gábor duó, és a végjátékban mindkét kanizsai kettőst legyőzve nyerték a számot. Az egyéni döntőt szokásosan Tóth Gábor és Herczeg Gábor játszotta, ezúttal Tóth Gábor nyert három játszmában.

A nőknél mindhárom versenyszámban Újszász–Pusztaszer mérkőzés döntött az aranyéremről. Mindhárom döntőben szerepelt Farkas Lilla és Németh Barbara. A csapatban és a párosban három játszmában nyertek az újszásziak. Egyéniben Farkas Lilla két szettben győzött Németh Barbara ellen.

A befejező vegyes párosban három év kihagyás után újra pályára lépett Kunics Réka, a Nagykanizsa ZSE vb-bronzérmese, hétszeres Európa-bajnoka. Réka jól játszott, de Lukács Mártonnal egyetemben nem tudták megakadályozni, Herczeg Gábor–Farkas Lilla 2:0-s győzelmét.

Az Újszász Kupát a nőknél megismételve előző évi eredményét négy első helyezéssel Farkas Lilla (Újszászi VVSE) nyerte. A férfiaknál a kupaspecialista, Herczeg Gábor (Újszászi VVSE) két első, egy második és egy negyedik helyezéssel sorozatban nyolcadik alkalommal bizonyult legjobbnak az összesítésben.

Eredmények:

Női csapat (9 induló): 1. Diós Letícia, Dósa Urbán Kitti, Ézsiás Fanni, Farkas Lilla, Kovács Evelin (Újszászi VVSE), 2. Galai Bianka, Németh Barbara, Szabó Luca (Pusztaszer PISZE SE), döntő: 2:1 (21-19, 16-21, 21-16), 3. Berezvai Barbara, Gyalog Csenge, Horváth Lili, Udvari Boglárka (Cserszegtomaji SK)

Női páros (14): 1. Farkas Lilla, Kovács Evelin (Újszászi VVSE), 2. Németh Barbara, Szabó Luca (Pusztaszer PISZE SE), döntő: 2:1 (21:18, 16:21, 21:17), 3. Dósa:Urbán Kitti, Ézsiás Fanni (Újszászi VVSE) és Diós Letícia, Kovács Brigitta (Újszászi VVSE)

Női egyéni (21): 1. Farkas Lilla (Újszászi VVSE), 2. Németh Barbara (Pusztaszer PISZE SE), döntő: 2:1 (21:16, 22:20), 3. Udvari Boglárka (Cserszegtomaji SK) és Ézsiás Fanni (Újszászi VVSE)

Férfi csapat (13): 1. Baranyai Benett, Horváth Gergő, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács Endre (Nagykanizsa ZSE), 2. Kanalas Renátó, Kökény Martin, Kökény Zoltán, Lakatos Zoltán (Újszászi VVSE), döntő: 2:1 (21:18, 18:21, 21:19), 3. Balogh Márton, Fehér Zsolt, Németh Mátyás, Simon Márk (Pusztaszer PISZE SE)

Férfi páros (21): 1. Herczeg Gábor, Tóth Gábor (Újszászi VVSE), 2. Horváth Gergő, Lukács Benedek (Nagykanizsa ZSE), döntő: 2:1 (21:19, 19:21, 21:16), 3. Baranyai Benett, Lukács Márton (Nagykanizsa ZSE) és Fehér Zsolt, Simon Márk (Pusztaszer PISZE SE)

Férfi egyéni (26): 1. Tóth Gábor (Újszászi VVSE), 2. Herczeg Gábor (Újszászi VVSE), döntő: 2:1 (21:15, 13:21, 21:18), 3. Kökény Martin (Újszászi VVSE) és Fehér Zsolt (Pusztaszer PISZE SE)

Vegyes páros (18): 1. Herczeg Gábor, Farkas Lilla (Újszászi VVSE), 2. Lukács Márton, Kunics Réka (Nagykanizsa ZSE), döntő: 2:0 (21:17, 21:18), 3. Kökény Martin, Szaszkó Dorka és Rab Alexander. Kovács Brigitta (mindkettő Újszászi VVSE)