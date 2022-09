Egész nap pezsgett a víz a szolnoki Alcsi-Holt-Tisza versenypályáján, szombaton. Ekkor tartották ugyanis a Nagy Zoltán emlékversenyt, amely hagyomány a megyeszékhelyen. Az egykori kiváló szolnoki hosszútávú kajakos versenyző és edző, Nagy Zoltán a Holt-Tiszán, edzés közben hunyt el, emlékét pedig immár évtizedek óta a nevét viselő korosztályos versenyekkel őrzi a város. A Szolnoki Sportcentcum akkori vezetése ugyanis úgy döntött, hogy méltóképpen kell ápolni a tragikus sorsú sportoló emlékezetét.

A torna mára kis helyi versenyből jelentős, országosan is kiemelt tornává nőtte ki magát.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a versenyen azok a korosztályok mutathatják meg magukat, akik számára még nincs válogató, így leginkább a 15 éven aluliak számára vált a fontossá a verseny. Ettől függetlenül az idősebbek is indulhatnak, hiszen U10-től U18-ig lehet nevezni. Így volt ez idén is. Harmincnégy egyesület, mintegy 550 versenyzővel nevezett a megméretésre, az ország minden részéről. A fiatalok reggeltől késő délutánig lapátoltak, összesen 73 futam ment le a nap során. A rendezvény így idén is teljesítette küldetését: a fiatalok versenyzési lehetőséghez jutottak, egy nem hétköznapi kitartással bíró, szolnoki fiatalember emléke előtt adózva.