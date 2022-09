A Makó FC is visszalép az NB III.-as szerepléstől az energiaárak miatt. Az önkormányzat kénytelen bezárni intézményei és sportlétesítményei jelentős részét. Közéjük tartozik a Makó Aréna is: a stadion épületei október 1-től nem használhatóak, a Makó FC a létesítmény nélkül nem tud sporttevékenységet folytatni. Egy héttel ezelőtt a balassagyarmati klub jelentette be, hogy visszalép.