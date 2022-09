A meghívottak két felkészülési mérkőzést is játszanak majd a napokban a 2023-ban kezdődő Európa-bajnoki selejtezőkre készülődés jegyében.

Miután az idősebb korosztály nem jutott ki a 2023-as Eb-re, az egykori, 97-szeres válogatott labdarúgó olyan ütőképes csapat kialakítását kapta feladatául, amely eséllyel veheti fel a harcot a jövő ősszel kezdődő kontinens-selejtezőkön.

Ehhez 2002-es születésű, vagy annál is fiatalabb játékosokat válogattak most be, olyanokat, akik rendszeresen játszanak első vagy másodosztályú csapataikban, de akad a keretben a Juventusban, vagy épp a West Ham Unitedben pallérozódó futballista is. Örömünkre szolgál, hogy a Szolnoki MÁV egykori utánpótlás korú focistái, Komáromi György (rendszeresen játszik már a Puskás Akadémia csapatában) és Csinger Márk (jelenleg ETO FC Győr) is meghívást kaptak az összetartásra.

Előbbi játékos már szóhoz jutott ebben a csapatban három alkalommal is korábban, míg Csinger – aki a Dunaszerdahely kölcsönjátékosaként szerepel most az NB II-ben – a fiatalabb korosztályokba kapott korábban rendszeresen behívót. Az a Szabó Alex (Honvéd) is tagja egyébként a Bulgária elleni, szeptember 23-ai, és a Litvánia elleni, szeptember 27-ei keretnek, aki az előző bajnokságban még Szolnokon rúgta a bőrt.