Ezúttal minden csapatunknak hazai pályán lesz lehetősége gyarapítani a pontjaik számát. Minden találkozót vasárnap, 15 órakor tartanak.

Keleti csoport

Facultas Tiszafüredi VSE–Kisvárda II.

Ha a Tiszafüred legutóbbi két hazai találkozójának eredményét és a Kisvárda elleni eddigi mérlegét vesszük alapul, akár azt is mondhatnánk, kevés az esély a hazai csapat győzelmére. Amennyiben viszont teljesítményük összképére tekintünk, valamint arra, hogy szinte mindenki Dorcsák edző rendelkezésére áll – Mácsai és Kalóz visszatér, Barzsó játéka még kérdéses –, egyáltalán nem elképzelhetetlen a házigazda győzelme. A legutóbbi, tiszaújvárosi győzelem mindenesetre önbizalmat adhat, és a füredi legények kárpótolni szeretnék közönségüket a legutóbbi két hazai találkozón elmaradt győzelmekért.

Jászberényi FC – Hajdúszoboszló

Hatvan percig nem úgy nézett ki, hogy súlyos vereséget szenved a Jászberény a listavezető BVSC otthonában. Egy végzetes egyéni hiba és a kiállítás viszont megtörte az addig jól játszó vendégek ellenállását. Jó hír: Remili és Fekete Olivér visszatérnek, utóbbi hosszú sérülés után, és Szőllősi is letudta büntetését. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Lami Bálint személyében a visszalépő Balassagyarmatból is sikerült játékost igazolni, győzelmi esélye van a legutóbbi vendég fellépése alkalmával Karcagon súlyos vereséget szenvedő Hajdúszoboszló ellen.

Karcagi SE–Pénzügyőr SE

Felemás szereplést produkál eddig az újonc, eddig a középmezőnyhöz tartozó Karcag. A legutóbbi meglepő nagyarányú hazai győzelem mellett többgólos vereségek is szerepelnek a palettán. Az, hogy melyik az igazi arca a kunsági fiúknak, még nem derült ki. Mindenestre egy újabb nehéz mérkőzés vár rájuk vasárnap, amikor is a tabella harmadik helyén álló és nagyon masszív Pénzügyőr ellen kellene kiharcolni egy újabb hazai győzelmet.

Közép csoport

Szolnoki MÁV–Cegléd

Az egykor szebb napokat is megélt Szolnok most az “életben maradásért” küzd. A zsinórban elszenvedett hat bajnoki vereség bizonyára a játékosok lelkét is megtépázta már, amely helyzetből a kiút csakis egy győzelem lehet. A vendég Cegléd hasonló csapatnak látszik, eredménylistája némi egyezést mutat a házigazdáéval. A mieink háza tájáról hír, hogy szinte a teljes edzői stáb lebetegedett, a játékosok közül viszont mindenki harcra kész. Tisza eltiltása lejárt, elfoglalhatja helyét ismét a csapatban.

A védekezésben van elsősorban javítani való, mert hiába birtokolja többet az együttes aktuális ellenfelénél, azok kontrái sok veszélyt hordoznak magukban.