A veretlen listavezetők most sem hibáztak, a Berekfürdő és a Besenyszög is 2–0-ra nyert a hétvégi fordulóban. A három csupa vesztes meccset felmutató csapatból kettő most pihent. Csak a Cibakháza lépett pályára és gólzáporos meccsen „őrizte meg” nyeretlenségét úgy, hogy az első félidőben még vezetett.

Besenyszög–Bánhalma 2–0 (1–0)

Vezette: Borhi Csaba

GÓLSZERZŐK: Hegedűs Gergő (28.), Virág Benedek (57.)

Berekfürdő–Szolnok Fanatic 2–0 (1–0)

Vezette: Nagy Alex

GÓLSZERZŐK: Szőke Róbert (45., 55.)

Újszász–Nagyiván 1–2 (0–2)

Vezette: Borók József

GÓLSZERZŐK: Fodor Gergely (47.), ill. Seres László (3.), Fehér Flórián (19.)

Cibakháza–Kengyel 4–7 (3–2)

Vezette: Arany László

GÓLSZERZŐK: Gelei Ferdinánd (40.), Tóth Krisztián (41.), Zombor Soma (42., 84.), ill. Varga Dániel (7., 20., 60., 75.), Markót Máté (52., 53., 77.)

Tiszasas–Jászalsószentgyörgy 2–2 (2–1)

Vezette: Kovács Gábor

GÓLSZERZŐK: Hábensusz Szabolcs (7.), Tóth Patrik (16.), ill. Pataki Krisztofer (37., 80.)

Kiállítva: Gazsi István (60.), Kerekes Dávid (77.)

Kőtelek–Kétpó 8–2 (4–1)

Vezette: Ábel Péter

GÓLSZERZŐK: Gólya Zsolt (11.), Kelemen Gábor (21., 44.), Gólya Erik (25.), Bagi Milán (63.), Varga Tamás (66., 75.), Patonai Róbert (81.), ill. Gál Richárd (39.), Andréka László (82.)