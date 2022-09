Körösladány–Jászberényi FC

A harmadik meccsét játszotta új edzőjével a vendégegyüttes, s kilenc hónap szünet után sikerült ismét győzelemmel levonulni a pályáról. Nem csoda, hogy Lakatos Béla edző is boldogan nyilatkozott:

– Nagyon vágytuk már ezt, nem is az ellenfeleket néztük, hanem a hőn áhított győzelmet vártuk. Ha itt tudtunk nyerni, akkor tulajdonképpen bárhol, akár Körösladányban is sikerülhet. Benne volt a játékunkban ez az eredmény, hiszen a BKV Előre elleni vesztes meccsünk után sem lógatta senki a fejét.

Érezhető volt az elszántság, egy nagy gát szabadult fel most a fiúkban.

Szőllősi Ferenc, a győztes gól szerzője még tovább ment:

– Amikor sikerült megszerezni a vezetést, azt éreztem, hogy senki nem veheti el tőlünk a győzelmet. Volt mindkét oldalon egy-egy kapufa, az ellenfélnek még egy lehetősége, de nem éreztünk félelmet, tudtuk, hogy a befektetett munka előbb-utóbb kifizetődik. Megkönnyebbültünk, az elveszített önbizalmunk valamelyest a helyére billent, ez a győzelem már nagyon járt nekünk.

Eger–Tiszafüredi VSE

A tiszafürediek úgy vágtak neki az elmúlt hét végi, Hajdúszoboszló elleni hazai meccsüknek, hogy addig valamennyit megnyerték és egyiken sem adták alább három lőtt gólnál. A vasárnapi találkozón hetven percig bármi megtörténhetett volna, a végén azonban már szerencséjük volt, így maradt a döntetlen.

Dorcsák Zoltán edző szavai is a fenti gondolatokat tükrözték:

– Szerettünk volna nyerni ezúttal is, ám egy jól szervezett csapat volt az ellenfél.

A cserék nem hoztak új lendületet, de mindenképp pozitívum, hogy nem kaptunk gólt.

– A csapat kudarcként élte meg a döntetlent, amit jó előjelnek fogok fel az egri mérkőzésünk előtt. Tavasszal ott kikaptunk, most szeretnénk visszavágni. Sajnos Vincze és Skulka komolynak tűnő sérüléseket szenvedtek, rájuk egy darabig nem számíthatunk.

BVSC-Zugló–Karcagi SE

Igor Bogdanovics edző szerint a szokottnál színvonalasabb meccset játszottak a DEAC ellen, ami annak is betudható, hogy a két csapatból sokan ismerték egymást. A vereség ellenére a tréner büszke volt fiaira, mert mindent megtettek a siker érdekében, és a második félidő nagy részében a játékot is irányították. Ilyen mentalitással kellene pályára lépniük Zuglóban is.

Majosi SE–Szolnoki MÁV

A kátyúban ragadt MÁV középpályása, Lengyel Béla így vázolta a jelenlegi helyzetet:

– Azt hiszem, az elmúlt mérkőzések helyre tettek bennünket. Hiába volt a viszonylag jó kezdés a bajnokságban, a sorozatterhelést, a kényszerű fiatalítást nem bírtuk el. Utóbbiaknak még sokat kell fejlődniük, de az igazsághoz tartozik az is, hogy csak az Iváncsa ellen volt nagy a tudásbeli különbség. Ha kapunk egy gólt, összeesünk, amin sürgősen változtatnunk kell.

Egy tanulási folyamat elején tartunk, meg kell találnunk az egyensúlyt is a fiatalabbak és az idősebbek között. Véget ért a meccsdömping, most kiegyenesedhe­tünk, amelynek első állomása­ként Bonyhádról szeretnénk pontot vagy pontokat elhozni.

