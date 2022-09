Hajdúszoboszló–Székács KE GÉF-PRO 26–31 (16–13)

Hajdúszoboszló, 150 néző. V: Győr, Hadas.

Székács KE: Subicz – Holló 9, Berkes 5, Buday 2, Zsigmond G. 1, Nyeső 7, Szöllősi B. 1. Csere: Rizinger (kapus), Monoki, Takács P. 6, Nyikos, Kapás. Edző: Szloska Kriszitián, Baranyi Antal.

A címvédő törökszentmiklósi Székács SE a napokban két játékossal is megerősítette keretét, leigazolták a 92-szeres válogatott Buday Dániel, aki a Budaörs NB I-es női csapatának az edzője. A 41 esztendős irányító legutóbb a szintén NB II.-es -Balassagyarmat színeiben szerepelt. A másik érkező a 38 éves balátlövő, Takács Péter, aki az utóbbi években a szolnoki csapatot erősítette. A miklósiak Hajdúszoboszlón kezdtek, ahol nehezen melegedtek játékba, a hazaiak pedig többször is öt góllal is vezettek az első félidőben. A fordulást követően azonban összekapta magát a Székács csapata, amely tíz perc után egyenlített, majd annak rendje és módja szerint átvette az irányítást és ezzel együtt a vezetést is. A hajrában gyors indítások után Nyeső Péter és Holló Alex góljainak köszönhetően, pedig megléptek a hazaiaktól és öt gólos győzelmet arattak.

– Nem volt elég ideje még összeszokni a csapatunknak – mondta hírportálunknak Szloska Kiristián, a Székács vezetőedzője. – Nem alkottunk igazi egységet a rajton, szerencsére rutinosabb játékosaink segítségével megszereztük a győzelmet.

Mezőtúr AFC-Syngenta–Köröstarcsai KSK 36–30 (19–16)

Mezőtúr, 100 néző. V: Kovács I., Simó.

Mezőtúr: Lipták – Zalai 3, Murányi 5, Dénes Á. 3, Bella 4, Soós B. 1 , Zvolenszki 10. Csere: Czikó (kapus), Kocsor, Farkas K. 2, Kovács T. 4, Andrikó , Tusjak 2, Schnetter 2. Edző: Boda Péter.

Az elmúlt évadban ezüstérmes mezőtúriak negyed óra kiegyenlített játék után Zvolenszki Attila góljaival megléptek vetélytársuktól. A szünete után még nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, akik az 50. percben Bella Csaba találatával már 33–23-re vezettek. A folytatásban már csak a különbség volt a kérdés a felek között, végük hat góllal nyertek a mezőtúriak.

– Az első mérkőzés mindig nehéz, hiszen egy felkészülésből kell visszarázódni a bajnoki nyitányra – nyilatkozta Boda Péter, a Mezőtúr edzője. – A felkészülés nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, de az első mérkőzésen megszereztük a nagyon fontos két pontot. Az első 5-6 forduló eredményei nagyon sok mindent el fognak dönteni az az őszi évadban. Hazai pályán százszázalékos teljesítményt szeretnék produkálni. Elismerésem a fiúknak és köszönjük a szurkolást.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Pick Szeged U23–Szolnoki KCSE 32–20 (15-5)

Legjobb szolnoki góldobók: Csibrány 7, Ledacs-Kis R. 4. Szűcs B., Szűcs H. 3-3.

A szolnoki csapat immár a gólerős Takács Péter nélkül utazott Szegedre. A fiatal hazai gárda esélyt sem adott a vendégeknek a mérkőzésen, és 12 gólos győzelmet aratott.

Makó KC–Kunszentmárton KSK 35–25 (19-9)

Legjobb kunszenti góldobók: Gelley 11, Arany 4.

A tavaly évadban bronzérmes Makó otthonában rosszul kezdtek a kunszentiek és már az első félidőben tíz gólos hátrányba kerültek. A folytatásban ugyan nem nőtt, de nem is csökkent a felek közötti különbség.

Bácsalmási PVSE–Mezőtúr AFC-Syngenta 37–18 (16–11)

Legjobb mezőtúri góldobók: Farkasinszki 6, Németh K. 5, Balogh E. 3.

A női NB II. nyitányán, az első félidőben még jól tartották magukat a mezőtúri hölgyek Bácsalmáson. A második játékrészben viszont a hazaiak állva hagyták a mindössze 7 gólt dobó teljesen leblokkoló vendégeket.