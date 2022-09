Ahova ti eljutottatok, oda vágyakoznak azok a gyerekek, akik felnéznek az élsportolókra. De ti már azt is tudjátok: ehhez kemény munka kell. Bajnokká ugyanis az izzadságban töltött edzések által válunk

– fogalmazott a sportolók csütörtöki, a városi sportcsarnokban tartott köszöntésén a sportcentrum igazgatója.

Rózsa József elmondta, az egyik legnagyobb feladatuk az utánpótlás-nevelésben a tehetségek felkutatása. Kiemelte, mintegy 1300 sportoló tartozik a kötelékükbe, így a sportcentrum egy nagy családnak tekinthető.

– Jó látni rajtatok a versenyeken a Szolnoki Sportcentrum mezét, de fantasztikus érzés az is, ha a városotok mellé a válogatott szerelését is felhúzzátok, mint tettéket ezt többen is a nyáron – fogalmazott. Hozzátette: külön köszönet illeti az edzőket, hogy azt a nagyon fontos szakmai és pedagógiai munkát elvégzik, amely a versenyzők fejlődéséhez szükséges.

Köszöntette a sportolókat dr. Sebestyén Ildikó, a város jegyzője is, aki arról szólt, őszinte tisztelet jár a fiataloknak, amiért megküzdenek a tizedmásodpercekért. – Bízom benne, hogy a jövőben még többen érnek el ilyen eredményeket – fűzte hozzá.

Furkó Kálmán: olimpiára szeretnénk jutni!

– Teljesen már volt a multisport eb, mint egy hagyományos kontinenstorna. Én még nem voltam olimpián, de akik voltak, azt mondják, kicsit olyan, mint az ötkarikás játékok – fogalmazott a díjátadón az augusztusi, müncheni multisport Európa-bajnokságról az ott második Eb-címét szerző evezős, Furkó Kálmán. – Sokkal nagyobb volt a felhajtás, tele volt a lelátó. Ez sokat dobott a verseny atmoszféráján. És az, hogy a 72-es olimpia helyszínén versenyezhettünk, hatalmas dolog. Újdonság volt az is, hogy a futamok után egyből nyilatkozni kellett. Az, hogy címvédőként indultunk, szintén új volt számunkra, de motivált is. Ezek után bízom benne, hogy sikerül kvalifikálnunk az olimpiára.

Megdöntenék a korosztályos csúcsot

Jövőre is indulhatok az Európai Ifjúsági Olimpián, ezért a célom az, hogy jövőre is kijussak oda – mondta a játékokon idén 400 méteres gátfutásban negyedik helyet szerző Ecseri Angéla. – A idei nyári versenyszezonban már nincsenek nagy versenyeim, viszont a télen szeretném megnyerni az U18-as országos bajnokságot fedett pályán. Emellett 2023-ban a svéd váltóval szeretnénk megdönteni az ifjúsági magyar csúcsot.

Díjazottak listája:

Kelemen Adél, dzsúdó: Junior Olimpiai Reménységek Versenye, harmadik hely.

Ecseri Angéla, atlétika: EYOF, 400 méteres gátfutásban elért negyedik hely, svéd váltó elért harmadik hely.

Kiss-Batka Imola Johanna, kenu: Maraton Európa-bajnokság, 10 km, második hely.

Pádár Luca, evezés: U19-es világbajnokság, női egypár, negyedik hely.

Pálmai Ágoston, evezés: U19-es világbajnokság, férfi kormányos nélküli négyes, hetedik hely.

Kalmár Áron, evezés: U19 világbajnokság, férfi kormányos nélküli négyes, hetedik hely.

Drávucz Dániel, evezés: Olimpiai Reménységek Versenye, 2 pár evezős, második hely.

Kovács Eszter, evezés: ifjúsági Európa-bajnokság, egypár evezős, tizedik hely.

Drávucz Máté, evezés: ifjúsági Európa-bajnokság, kétpár evezős, kilencedik hely.

Mészáros Levente, evezés: ifjúsági Európa-bajnokság, 4-es evezős, kilencedik hely.

Furkó Kálmán, evezés: felnőtt Európa-bajnokság, könnyűsúlyú kormányos nélküli kettes, első hely.

Simon Béla, evezés: felnőtt Európa-bajnokság, kormányos nélküli kettes, kilencedik hely.

Juhász Adrián, evezés: felnőtt Európa-bajnokság, kormányos nélküli kettes, kilencedik hely.

Kocsis Anna Luca, atlétika: U20-as világbajnokság, 100 m síkfutás, kijutás, felnőtt Európa-bajnokság, 4x100-as váltó, tizenegyedik hely.

Molnár Zétény, dzsúdó: Serdülő Olimpiai Reménységek Versenye, harmadik hely.