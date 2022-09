Szolnoki Olajbányász–Skofja Loka (szlovén) 81–60 (15–16, 23–17, 21–11, 22–16)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Benczur, Fodor A, Rácz Zs.

SZOLNOK: Pongó 5/3, Gavin 13/9, Barnes 7, Szubotics 21/3, Arabo 1. Csere: Vincze R., Durham 3/3, Williamson 7, Sebők A., Lukács N. 12/6, Rudner 4, Révész 8. Edző: Gasper Potocnik.

SKOFJA LOKA: Milasinovic 2, Jugovic 3/3, Rodic 8/6, Bilic 11/3, Ristic 4. Csere: Cibes 14, Malocic, Grum 4, Dordevic, Bosnjak 5, Vrsnik 9/3, Radonjic. Edző: Sinisa Banovic.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 8–8. 9. p.: 15–13. 14. p.: 26–20. 18. p.: 38–31. 24. p.: 49–37. 28. p.: 54–40. 34. p.: 66–52. 38. p.: 77–56.

Kipontozódott: Grum (37. p.), Rudner (38. p.)

Szép számú közönség látogatott ki az elmúlt évadban kupagyőztes Olajbányász első, nyilvános edzőmeccsére. Betegség, illetve sérülés miatt hiányzott Pallai Tamás és Gilszki Erik. Ellenben bemutatkozott Lukács Norbert, a 21. éves válogatott bedobó az Alba fehérvár soraiból érkezett Szolnokra, eddig nemzeti csapatunkkal készült az Eb-re.

Az Olaj különösen csapatként mozgott biztatóan a szlovén első liga újonca elleni összecsapáson. Mindezt bizonyítva, nem kevesebb, mint 28 gólpasszt osztottak ki játékosaik a mérkőzésen. Ebben a frissen megválasztott csapatkapitány, Bojan Szubotics (6), valamint a két amerikai kosaras, Jabril Durham és James Gavin (5-5) járt az élen. A lepattanó csata és óriási Olaj fölényt hozott, amit 53–27-re nyertek meg, ami biztató ebből 24 volt a támadó lepattanók száma. Az amerikai center, Andre Williamson 11, míg Szubotics 10 lepattanót számlált a mérkőzésen. Egyértelmű volt, hogy a csapatként küzdő szolnoki gárda végig jól kihasználta magassági és fizikai fölényét, a dobóforma élesítésre pedig még bőven van idejük.

Mindezekről is beszélt hírportálunknak Révész Ádám, az Olaj erőcsatára, aki a nyáron a ZTE-ből érkezett a Tiszaligetbe.

Motivált voltam és megakartam mutatni a szurkolóknak, hogy mire vagyok képes

– mondta a 26 éves kosaras.

– De én inkább csapatban gondolkodom, azt szerettem volna, ha jobban jobban játszunk. Most még nem volt igazi a játék, hiszen az alapozó időszakban járunk, és kissé fáradtak vagyunk. Nem lehetünk elégedettek, de annak örülünk, hogy győzelemmel mutatkoztunk be szurkolóinknak. Összességében a felkészülés eddigi szakaszával elégedettek lehetünk, jó a kohézió és a hangulat az öltözőben. Kedden újabb edzőmeccs, fogadjuk a Nagyváradot, ami egy nagyon jó nemzetközileg is jegyzett együttes.

A keddi, ugyancsak nyilvános, Nagyvárad elleni edzőmérkőzés 18 órakor kezdődik a Tiszaligetben.