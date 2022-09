Három megyei csapatunk is érdekelt a kupában: a harmadik körbe a Szolnoki MÁV, a Jászberény és a Tiszafüred jutott be. Az első körben még a csak a megyei osztályok és az NB III.-as csapatok csatáztak, majd a második körre a győztesek mellé bekapcsolódtak az NB II.-esek is. Most, a harmadik körben már a legfelső osztály csapatai is versenybe szállnak. Az NB III.-as fürediek a másodosztályú Siófokkal, míg a Jászberény a szintén harmadosztályban vitézkedő DEAC-cal csap össze.

A Szolnoknak pedig kötelező a győzelem. A nemrég még másodosztályú MÁV csapata a megyei első osztályú Nyergesújfaluval csatázik. És bár papíron minden a Szolnok győzelmét vetíti előre, fekete ló lehet a Komárom-Esztergom megyei csapat. Közelmúltbeli mérkőzéseit ugyanis szinte rendre megnyerte. Augusztusban ki sem kaptak, négy mérkőzésükből a két döntetlen mellett kétszer győztek, ráadásul a Sárvár csapatát 5–1- re lépték le. A történelem pedig megismétli önmagát: a címvédő Ferencváros csakúgy, mint két évvel ezelőtt, most is az NB III.-as Bicske otthonába látogat.

A harmadik forduló mérkőzéseit szeptember 17-én és 18-án játsszák majd le.