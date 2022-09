Nyilván a sportág kedvelőinek is feltűnik, hogy megyénknek az első és másodosztályban sincs képviselője hosszú évek óta. Nem bántva ezzel azt a négy klubot, amelyek legalább a harmadosztályban indítják együtteseiket. Sajnos olyan, egykoron még az első osztályban szereplő városoknak, mint Jászberény, Martfű, Tiszaföldvár és Túrkeve, még az NB-s osztályokban sincs képviselőjük a felnőtt mezőnyben.

Törökszentmiklósi Székács KE GÉF-PRO

Az elmúlt évadban is megnyerte a Székács a bajnoki címet az NB II.-ben, de a magasabb osztállyal járó követelményeket ezúttal sem tudták vállalni. A miklósiak heti három edzéssel készültek az előttük álló évadra, ami az idén nem ígérkezik könnyűnek. Már csak azért is, mert két tehetséges, kettős igazolással szereplő kölcsönjátékosuknak, Varga Istvánnak és Dócs Árpádnak vissza kellett térniük Mezőkövesdre. Ráadásul egyik alapemberük, az irányító Csanádi Valter súlyos térdsérülést szenvedett, ezért hónapokig nem számíthatnak a játékára. A kapusposzton bevethető Varga pótlására Subicz Attila, valamint a belső posztokon bevethető Birgés Dávid érkezett Kunszentmártonból. Szloska Krisztián vezetőedző legutóbb azt nyilatkozta hírportálunknak, hogy legalább a középmezőnyt célozzák meg, és azért bíznak egy jó őszi szereplésben. A nyitány szombaton este lesz számukra Hajdúszoboszlón.

Mezőtúri AFC-Syngenta

A mezőtúri legénység a második helyen zárta az elmúlt szezont, és az idén sem akarják alább adni. Mint azt Zvolenszki Attila, a csapat házi gólkirálya, egyben technikai vezetője elmondta, a szakmai munkát továbbra is Boda Péter edző irányítja. Soraikból ketten távoztak, Papp Krisztián és Sárosi Gergő, akik a szomszédvár Kondoros csapatában folytatják pályafutásukat. Ellenben három új embert igazoltak, Balla Csaba Orosházáról, Murányi Bálint Újkígyósról, míg Dénes Ádám Békésről érkezik Mezőtúrra. A felkészülés során heti négyszer edzettek és szép számmal játszottak felkészülési meccseket, hangoltak a rajtra, melyen szombat este hatkor a Kondorost fogadják.

Szolnok KC-SE

Vitális Sándor klubelnök szerint az a legnagyobb erősítésük, hogy a legutóbb hetedik helyezett csapatuk magja egyben maradt. Azért változás volt náluk is, mint Rékasi Richárd eligazolt Orosházára, Mészáros Gábor pedig befejezte a kézilabdát. Az érkezők a Varga fivérek, András és Gábor Abonyból, velük a belső posztokon számolhat majd Takács Péter játékosedző. Mellettük felhozzák a legrátermettebb fiúkat az utánpótlásból, ezért is a hazai meccseiket péntekről szombatra tették át, így a felsőfokú intézményekben tanuló fiataljaikra is számíthatnak a bajnoki meccseiken. A középmezőnybe vágyakozó szolnokiak a Pick Szeged második számú gárdájának otthonában indítják a szezont szombaton este.

Kunszentmárton KSK-Uniturm

A kunszenti együttes a nyolcadik helyen zárt a mögöttük hagyott szezonban. Szánthó Ferenc, a klub tiszteletbeli elnöke szerint az idén is a középmezőnyt célozzák meg. Színeikből a fentebb említett Subicz és Birgés mellett Fekete Benjámin és Kovács Szabolcs Békésre, míg Pásztor Ákos Orosházára igazolt, Bernáth Szabolcs pedig befejezte a játékot. Viszont új játékosok is érkeznek Kunszentre, Benkő Benedek, Bordás István, Jónás Bence és Varga Imre Orosházáról, Pásztor István Hódmezővásárhelyről, Simon Imre Túrkevéről, Szabó Ádám pedig Mezőtúrról igazolt Kunszentmártonba. Ugyancsak változás a házuk táján, hogy Szőke István helyett a klub egykori kapusa, Polgár András edző irányítja a csapatot a szombaton rajtoló szezonban, amikor a legutóbbi bronzérmes Makó csarnokában lépnek pályára.