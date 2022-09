Kunhegyes–Mezőtúr 1–4 (0–2)

Kunhegyes, 100 néző. Vezette: Dobó Sándor

Kunhegyes: Posta – Szőke (Varga V., 57.), KOVÁCS G., Tyukodi R., Tyukodi A., Varga B. (Pékó, 75.), Szabó D. (Farkas Z., 57.), Kocsis T., Rózsa S. (Andusek, 57.), Fábián B., BALAJTI (Tyukodi N., 67.). Edző: Szabó György

Mezőtúr: Török – DEBRE­CZENI, SZEMES (Bodorik, 62.), BONTOVICS, Pesti, Nagy Cs. (Gyarmati, 83.), Kántor, Penti (Rácz R., 83.), Kemenczés, Nico (Patkós, 57.), Rentler (Nagy S., 88.). Edző: Erdősi Gyula

Gólszerzők: Kocsis (64.), ill. Debreczeni (5.), Kemenczés (45.), Pesti (71.), Rentler (84.)

A jobbik csapat eredményes támadójátékának köszönhetően megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Szabó György: – A jól játszó Mezőtúr esélyt sem adott a hazaiaknak a pontszerzésre, bár a nagy különbséghez hozzájárultak a KESE védekezésének komoly hibái is.

Erdősi Gyula: – Jól kezdtünk, utána túlságosan megnyugodtunk, de góllal zártuk a félidőt. A második játékrészben lezárhattuk volna a meccset, de kihagytuk a helyzeteket. De a lényeg a gól!

Tudósított: Szabó György

Cserkeszőlő– Jánoshida 3–7 (2–4)

Cserkeszőlő, 50 néző. Vezette: Skultéti Csaba

Cserkeszőlő: Bencze A. – Szentesi (Benke A., 83.), Kardos (Pereczes, 46.), Szőke Á., Határ (Farkas, 67.), Nyuli (Kovács, 72.), Gál I., Benke M., Varga A., Gödő (Zsoldos, 63.), Benke P. Edző: Papp Zsolt

Jánoshida: Tóth Cs. – Nagy K., TÓTH B., LUKÁCS (Kovács K., 72.), KANALAS, SZEDLÁK (Bezzeg, 72.), Angyal (Kobela, 64.), Antal (Eszes, 87), Zombori, Fekete (Dalmadi, 87.), VATAI. Edző: Antal Gábor

Gólszerzők: Nyuli (28.), Benke (45.), Határ (48.), ill. Szedlák 3 (2., 13., 15.), Angyal (42.), Lukács (50.), Kanalas (71.), Tóth (86.)

A gyorsan bekapott gól megfogta a hazaiakat, s bár visszajöttek a mérkőzésbe, a vendégek behúzták a meccset.

Papp Zsolt: – Sajnos sok hibát vétettünk, melyeket ellenfelünk könyörtelenül kihasznált.

Antal Gábor: – Gólgazdag mérkőzésen magabiztosan győztünk egy szimpatikus csapat ellen.

Tudósított: Gál István

Martfű–Szajol 7–1 (4–0)

Martfű, 100 néző. Vezette: Szabó József

Martfű: Ladányi – Nagy F., Draskóczi (Benedek, 74.), Sindel (SZŐKE, 59.), Székely (Polák, 41.), Vadas, KARDOS, Izsold, Hevesi-Tóth (Kinyig, 74.), SZABÓ T., TÓTH N. Edző: Kardos Mihály

Szajol: Rékasi – Csajbók (Ferge, 67.), Kiss Zs., Németh T. (Harcsa, 74.), Csernus, Kacsó J., Fülöp Á., Bognár (Rajna, 52.), Benedek, Csúri (Szűcs, 67.), Bezzeg. Edző: Donkó Krisztián

Gólszerzők: Hevesi-Tóth 2 (9., 28.), Sindel (35.), Izsold 2 (45., 85.), Szabó T. (74.), Szőke (77.), ill. Csajbók (54.)

A hazaiak újra sok helyzetet hibáztak el, így megnehezítették a saját dolgukat.

Kardos Mihály: – Játszottunk már ennél jobban is.

Donkó Krisztián: – Az ellenfél vezetőinek igaza volt abban, hogy nagy különbség van a két csapat között. Ez vonatkozik mindenre, és ebbe mindenki azt gondol bele, amit szeretne.

Tudósított: Kardos Mihály

Jászfényszaru– Rákóczifalva 2–2 (0–1)

Jászfényszaru, 100 néző. Vezette: Czékus Sándor

Jászfényszaru: Kovács T. – Kerek (Lakatos, 66.), Pető M., Németh N., Sóss (Péter, 36.), Dancs, Vaszicsku, Szívós M. (Faragó, 77.), Prága (Baranyi, 54.), Lakatos (Szakali, 36.), Balogh D. Edző: Kemecsi László

Rákóczifalva: Kovács V. – Fekete K., SZAKALI, SUSA, Trecskó (Major, 69.), SZOKOLAI, KEŐ, VARGA K., Fűzi (Balázs, 88.), GYŐR, Kómár (KECSKÉS, 8.). Edző: Ruskó Zsolt

Gólszerzők: Kerek (48.), Péter (89.), ill. Susa (33.), Szokolai (64.)

A hazaiak sok hibával játszottak, futottak a győzelem után, végül elkerülték a vereséget.

Kemecsi László: – Ebben a meccsben ennyi volt, lehetett volna győzelem is, ahogy vereség is a vége. Készülünk a jövő hétre.

Ruskó Zsolt: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, érzésem szerint közelebb álltunk a győzelemhez. Több helyzetünk volt, végig magabiztosak voltunk, lelkesek, amit kértem a csapattól, de sajnos két leventególt kaptunk. Bízunk abban, hogy a folytatásban ezeket elkerüljük, ma is sok helyzetet kialakítottunk, amik most is kimaradtak.

Tudósított: Kemecsi László