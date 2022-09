A közelmúltban Olomoucban zajló WTT-versenyen egyszerre esett ki a még érdekelt három magyar, közülük ketten is jászkunságiak. A szolnoki születésű Szudi Ádám és a Zagyvarékasról induló Ecseki Nándor sem jutott be a nyolcaddöntőbe, mindketten ázsiai ellenfelet kaptak, Dari Helgának pedig ugyan európai, de jóval magasabban jegyzett játékossal kellett megküzdenie. Mindhárman kikaptak, Szudi 4:1-re, Ecseki 4:0-ra, Dari 4:2-re. Szudi Ádám nem sokat pihent. A múlt hét végén Bulgáriában zajló asztalitenisz WTT-tornán sikerrel vette az első akadályt, pedig győzelme előzetesen korántsem volt magától értetődő. Ellenfele Szőcs Hunor volt. A marosvásárhelyi születésű asztaliteniszező néhány éve bőven top 100-as játékosnak számított, s ugyan most valamivel hátrább csúszott, a listán még mindig megelőzi a 26 esztendős Szudit. Ehhez képest a 4:1-es végeredmény meggyőző fölényt mutat. Szudira szombaton a balkezes 22 éves kínai Cao Vej várt, aki hat játszmában (4:2) jutott tovább.