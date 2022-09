A páros 500 méternél negyedik, féltávnál ötödik, de még 1500 méternél is negyedik helyen állt. Csakhogy az utolsó 500-on eszeveszett hajrát mutattak be a magyar fiúk. Pár száz méterrel a cél előtt az egyiptomi, majd az utolsó csapásokkal a cseh hajót is megelőzték, így a vb-t magabiztosan nyerő olasz válogatott mögött a második helyen végeztek. Furkó Kálmán és Szabó Bence ezüstérmet érő ideje 6.51,49 perc.