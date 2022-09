Előzetesen 11 általános és 14 középiskola nevezett a kistérség településeiről. Legnagyobb sikere a csapatsportoknak van idén is: focicsapatból 44 nevezett, röplabdára 22 jelentkezett, de az egyéni sportok is népszerűek, asztaliteniszre és bringás túrára is több mint százan jelentkeztek.

A diákok nem csak kipróbálhatják a különböző sportágakat, de versenyezhetnek is egymással, sőt, maguk az iskolák is összecsapnak. A győztes az az intézmény lesz, melynek diákjai a legtöbb pontot gyűjtik, eredményhirdetés egy hét múlva várható, ha összesítik a pontozólapokat.

A négynapos esemény kiemelt időszaka azonban a szombat délelőtt. Ekkor bárkit szívesen látnak, jöhetnek kicsik, nagyok, családok és az idősebb korosztály is talál elfoglaltságot. Ráadásul a reggel nyolc órától kezdődő forgatag sportágválasztó is egyben, nem kell versengeni sem, elég csak élvezni a mozgást. Az ifjak és akár szüleik is kipróbálhatják az atlétikát, dzsúdót, röplabdát, vívást, kosárlabdát, evezést, kajak- kenut, kosárlabdát is.

Ráadásul olyan, különleges sportágakkal is megismerkedhetnek, mint a lövészet, a street workout.

Újdonságként idén elindul a stadionpróba is, az indulók menetlevelet kapnak és három feladatot kell teljesíteniük. A tekerni vágyókat kerékpáros ügyességi verseny és bringás túra is várja. És ha nincs bicikli otthon, az sem akadály, hiszen adnak, ha kell.

Ribár Zsuzsa, a szervező Szolnoki Sportcentrum szervezési csoportvezetője elmondta, három különböző méretű bicajból is választhat, aki tekerne. Minden sportág más csodát kínál, melyen keresztül a gyerekek nem csak a sport örömét, a győzelem mámorát, vagy a bukás keserű érzését ismerhetik meg, de felfedezhetik saját tehetségüket is. A nap célja nem titkoltan az, hogy minden gyerek találjon olyan sportágat, melyet később is művel majd, akár verseny, akár hobbi szinten és így a mozgást kedvelő, egészséges, boldog felnőtté váljon.

A különböző helyszíneken, sportágaknál testnevelők, edzők, szakemberek várják a kicsiket és nagyokat, aki megy, jó kezekbe kerül. A több ezer résztvevőt megmozgató esemény csatlakozik az Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap programjához is.

Kalandra fel, szombaton irány a liget!