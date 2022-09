A két évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt, sokszoros válogatott center, Sitku Ernő emlékére megrendezett tornán négy csapat, köztük az Olajbányász is indult, amelynek színeiben a 2000–2001-es évadban szerepelt a játékos.

Az első elődöntőben a DEAC együttesével találkozott az Olaj, amelyet ezúttal a másodedző Szarvas Gábor irányított. Az elején még fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban azonban tovább szigorították védekezésüket a szolnokiak, támadásban pedig Pallai Tamás és Lukács Norbert is rendre pontosan célzott. A 18. percben már 39–29-re vezettek a szolnokiak.

A fordulás után is az Olaj akarata érvényesült, amely rendre 10–12 ponttal előrébb járt ellenfelénél. A záró negyedben azonban faragott hátrányából a DEAC, a piros-feketék azonban James Gavin és Jabril Durham kosaraival behúzták a győzelmet.

Szolnoki Olajbányász–DEAC 71–66 (16–15, 23–17, 18–15, 14–19)

Szolnok: Durham 8/6, Pallai 17/9, Lukács 11/3, Barnes 7, Williamson 8. Csere: Vincze R., Gavin 7/3, Rudner, Révész 6, Szubotics 5/3, Sebők A. 2. Edző: Szarvas Gábor.

DEAC: Scott 9/3 Gumbs 2, Balázsi, Drenovac 19/3, Tóth Á. 11. Csere: Polyák 4, Kenéz 7/3, Garamvölgyi 2, Mócsán 10/6, Milovanovics 2, Fábián. Vezetőedző: David Dede.

A döntőben azzal a nyíregyházi gárdával mérkőzött az Olaj, amelyik az elődöntőben 87–65-re verte a Honvédot.

Jól kezdték a finálét a most már Gasper Potocnik vezetőedző által irányított szolnokiak, Gavin gyors egymásutánban három triplát is beszórt, mindemellett a védekezés is rendben volt részükről. Az első félidőben jól kosárlabdázott és kontrolálta a játékot a vendégcsapat, 42–30.

A térfélcsere után pontra-pont volt a válasz, így nem nőtt, de nem is csökkent a felek közötti különbség. A hajrában kilenc pont távolságra felzárkóztak a vendéglátók, de az Olaj újra megrázta magát és visszaállította a régi rendet, legyőzte ellenfelét, és egyben megszerezte a kupagyőzelmet.

Végül és nem utolsósorban az Olaj saját nevelésű kosárlabdázóját, Pallai Tamást választották meg az MVP-nek, vagyis a torna legértékesebb játékosának.

A szolnoki csapat pedig csütörtökön és pénteken Székesfehérváron folytatja a teszttornák sorozatát.

Döntő

Szolnoki Olajbányász–Nyíregyháza BS 74–61 (30–17, 12–13, 16–11, 16–20)

Szolnok: Gavin 14/9, Pallai 8/3, Lukács N. 2, Szubotics 9, Williamson 11. Csere: Barnes 14/6, Durham 12/6, Rudner, Révész 4, Sebők A. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Nyíregyháza: D. Perry 19/6, Kiss, Bazsó 5/3, Dolezaj 17/6, Henderson 8/3. Csere: Williams 5, Kass 4/3, Fazekas, Szobi 3/3. Vezetőedző: Pethő Ákos.

A torna végeredménye:

1. Szolnoki Olajbányász, 2. Nyíregyháza BS, 3. DEAC, 4. Bp Honvéd.