Szombaton rendezték meg a 37. Szolnok Kupa – I. Shihan Furkó Kálmán emlékversenyt. A nemzetközi seregszemle egyfajta főhajtás is a tavaly elhunyt nyolcdanos mester, Furkó Kálmán emléke előtt. A rangos megméretésre idén tizennégy ország háromszázötven versenyzője érkezett – tudtuk meg Shihan Brezovai Sándortól, a Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség elnökétől.

Túlvilági elszántság tükröződött a nyolcéves Györkei Zsolt Ádám arcán lettországi ellenfelével vívott szombati korcsoportos döntőjének utolsó percében. Pedig az orosházi kislegényt nem sokkal korábban csúnyán orrba rúgta ellenfele, akit meg is intettek emiatt.

De a magyar fiatalember összeszorította fogait, visszaállt a meccsbe, és nyert.

Úgyhogy pillanatok múlva már fülig érő szájjal ugrott edzője nyakába. Édesanyja pedig már készítette is a fotót. Közben pedig azt is elárulta, hogyan került kisfia a karate világába.

– Óvodásként írattuk be küzdősportra, mivel sok fölös energiája volt. Azóta jár rendszeresen, heti két edzése van, mellette úszik is – mondta Szi­lágyi Ildikó.

Azért a karatét választottuk, mert fegyelemre, tiszteletre tanít. Ahogy itt egymásnak köszönnek az emberek, ahogy a másik szemébe néznek, ahogy kontrollálják az érzelmeiket, az szerintem jó hatással van a gyerekekre

– magyarázta a büszke anya.

Az persze érthető, hogy a Zsiga Fight Team ifjú versenyzője apait-anyait beleadott. Elvégre legalább félezer néző előtt, a szolnoki városi sportcsarnokban finálézhatott a 37. Szolnok Kupán, ami ezúttal Európa-bajnokság is volt, ráadásul most először emlékverseny is: a tavaly elhunyt, és a viadalokat korábban szervező karatelegenda, Furkó Kálmán tiszteletére.

A hazai kjokusin karatét megteremtő, 8. danos Shihanra a csarnok egyik végében kifeszített húszméteres molinó emlékeztetett, szemben vele, a küzdőtér másik végén ugyanekkora vászonról a kjokusin irányzat alapítója, az 1994-ben elhunyt Sosai Masutatsu Oyama figyelte a küzdelmeket.

– Tizennégy ország 350 versenyzője jelent meg Szolnokon. Valamikor gőzhengerként ment ez a torna, és most is „elhoztuk a cirkuszt” – fogalmazott a versenyt szervező Brezovai Sándor. – A szolnoki sportélet ezt joggal el is várja, hiszen Furkó Kálmán emlékét tovább kell vinnünk.

Szeretnénk a jövőben is folytatni a munkát, és mindent megteszünk azért, hogy a Széchenyi körúti híres dódzsó megmaradhasson.

– Szeretnénk belőle múzeumot csinálni Kálmán Shihan ereklyéivel – ez részben Hüse Károly kiállítása is lenne, hiszen az őrnagy és a Shihan elválaszthatatlan barátok voltak – mondta Berzovai Sándor. – Akik itt versenyeznek, áttételesen mind Furkó Kálmán tanítványai. Hiszen ő tanította a jelenlegi mesterek mestereit, akiknek a tanítványai most Szolnokon mérkőznek. Gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában is versenyeznek, formagyakorlatban és leütéses szabályrendszerben. Így teljes védőfelszerelésben a leglátványosabb módon küzdhetnek egymással – fogalmazott.

A magyar szamuráj által elindított szolnoki karateverseny-sorozat hagyománya tehát tovább él.