Az elmúlt évadban a Jászberény bajnoki döntős volt, míg a Cegléd a Zöld csoport bajnokaként jutott fel a másodosztálynak megfelelő Piros csoportba. A nyitónegyed nagyobb részében a vendégek jártak előrébb, a 8. percben már nyolc egységgel vezettek, a JKSE azonban egy 10-2-s rohanással fordított a kisszünetre. A második negyedben ismét jól játszottak a ceglédiek, visszavették a vezetést, ám a berényiek ismét robbantottak, és egy 12-2-es etappal újfent a maguk javára fordították az állást, 54--48.

A fordulás után kevés pont esett, a vendégek próbáltak előzni, de a JKSE tartotta 6-8 pontos előnyét. A negyedik felvonásban már 16 pontra is nőtt a felek közötti differencia. Innentől már nem engedte ki a kezéből a győzelmet a JKSE gárdája, amelyik két vereség után vissza talált a győztes útra, A ceglédiek ismét nagyot küzdöttek, de csak megnehezíteni tudták rutinos ellenfelük dolgát.

– Úgy készültünk, hogy megpróbálunk meglepetést okozni a mai estén, ami sajnos nem sikerült – mondta Siska János, a Cegléd edzője. – Voltak olyan periódusok, amikor vezettünk nem is kevés ponttal, ám most is azokat a hibákat vétettük, amelyeket az előző mérkőzéseken elkövettünk. Jól játszunk, majd eladott labdákkal visszahoztuk az ellenfelet, s nem tudtunk visszaállni a saját játékunkra. Ez történt most is, elismerésem a jászberényi csapatnak.

A JKSE edzője, Miljan Rakics pedig azt nyilatkozta: – A Cegléd egy jó csapat, tudnak kosárlabdázni, amit bizonyítottak is az első négy fordulóban. Mi ahogy sajnos lassan már megszokhattuk, a találkozók elején nem játszunk kellő energiával, s ez történt ma is. Gyengén védekeztünk, sok pontot kaptunk. A második félidővel már elégedett vagyok, ekkor már nagyobb koncentrációvak játszottunk, de hamarabb is pontot tehettünk volna a mérkőzés végére. Mindent összevetve örülök, hogy ismét nyertünk hazai pályán.

A folytatásban pénteken a Cegléd a Vasas Akadémia, míg másnap a Jászberény a MAFC vendége lesz.

Jászberényi KSE–Ceglédi KE 89–79 (27–25, 27–23, 15–14, 20–17)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 300 néző. Vezette: Jurák K., Földi L., Földesi M.

JKSE: Csík 8, Mester, VELKEY 10/6, MELEG 15/6, OLASZ 21. Csere: KUCSORA 17, Kovács V. 6/6, Homoki 6, Rosic 4, Czirbus 2. Edző: Miljan Rakics.

Cegléd: TÓTH B. 15/12, LÓGÁR 16/6, Kalassai 4, CSABA GY. 21, Karavdic 10. Csere: Horváth K. 9/3, Csákvári 4, Erdei, Kovács B., Tóth Z., Fodor M. Edző: Siska János.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–14. 8. p.: 19–25. 14. p.: 33–36. 18. p.: 50–44. 24. p.: 58–52. 28. p.: 65–58. 34. p.: 77–64. 38. p.: 85–74.

