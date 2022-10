Már több mint három évtizede az Olaj-tábor egyik zarándokhelye a kecskeméti sportcsarnok, hiszen a piros-feketék 1989-ben itt harcolták ki az A csoportba jutást. Azóta az Olaj a fontos meccseket, köztük bajnoki és kupadöntőt is nyert a Kecskeméttel szemben, az elmúlt évadban azonban a hírös város csapata pályahátrányból diadalmaskodott a negyeddöntőben, ami nagy csalódást okozott Szolnokon.

Most azonban új évad, új remények.

Ezúttal is sok szolnoki szimpatizáns készül a szomszédvárba biztatni az övéit. A várható atmoszféráról is beszélt a KTE honlapján Forray Gábor vezetőedző.

– Bátran kijelentem, hogy a Szolnok az egyik legjobb csapat idén is a magyar élvonalban. Rendkívül mély a keretük, szervezettek és agresszívak. Többfajta védekezési formát variálnak mérkőzésen belül is, de támadásban is széles repertoárral rendelkeznek. A filozófiájuk hasonló, mint tavaly, jól járatják a labdát. A kulcs az lesz, hogyan tudjuk a labdás kettő a kettő elleni szituációkat védeni. Ne engedjük megbontani a védelmünket, mert ha ez sikerülne számukra, akkor jó százalékkal dobják be a kiosztott passzokat. Az eddigi legnehezebb mérkőzésünkre számítok. Szerintem Szolnokról is több százan fognak érkezni, úgyhogy egy igazi kosárlabdaünnepet várok, parázs csatával, és kecskeméti győzelemmel a végén – tette hozzá a szakember.

A Tisza-parti alakulat negyedik bajnoki meccse előtt áll, itthon legyőzték a Sopront, idegenben pedig a Kaposvárt és a Nyíregyházát.

Tudvalévő, hogy Révész Ádám, aki most az Olaj centere, a 2019–20-as csonka szezonban a Kecskemét játékosa volt.

– Két éve a világjárvány miatt már márciusban lefújták az idényt, csak a tizedik helyen álltunk, amikor félbeszakadt a bajnokság – emlékezett vissza Ádám.

– Egyértelmű, hogy most a Olaj csapatával jobb eredményt akarunk elérni. Egy biztos, nem lesz könnyű dolgunk Kecskeméten, mint eredményeik is bizonyítják, nagyon együtt vannak, rutinos játékosokból áll a csapat, precíz, kontrollált kosárlabdát játszanak, az ellenfél hibáit azonnal megbüntetik. Szerencsére a mi csapatunk is nagyon egyben van, de még van bőven javítanivalónk. Csak akkor nyerhetünk, ha még jobban játszunk és koncentrálunk, mint tettük legutóbb Nyíregyházán. Márpedig mi győzni akarunk a szomszédvárban – nyilatkozta hírportálunknak a center.

A forduló programja: Péntek: Nyíregyháza–Atomerőmű SE, Kecskeméti TE–Szolnoki Olajbányász, 18.00. Szombat: DEAC–Falco KC (tv: M4 Sport+),14.15, ZTE–Kaposvár, Körmend–Alba Fehérvár, 18.00, Sopron KC–Oroszlány, 19.00