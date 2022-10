Játék nélkül győzött, ezzel átvette a vezetést az NB II. Keleti csoportjában a Tiszaföldvár. A tiszazugiak a Gyulaházát várták – volna – hétfőn a Homoki Sportcsarnokba, méghozzá igen jó reményekkel, hiszen az előző öt mérkőzésüket egyaránt megnyerték, így a Gyulaháza legfeljebb a tisztes helytállásban reménykedhetett. Végül utóbbi sem jött össze a szabolcsiaknak, mivel a vendégcsapat nem utazott el a találkozóra, így a mérkőzést 3–0-ával a Tiszaföldvár kapta. Ezt hozzászámolva pedig hatra nyújtotta győzelmi szériáját az újonc együttes.

Bozsó László csapata jelenleg nem csupán a legjobb formában lévő gárda a második liga keleti régiójában, de az első is.

Az eddigi éllovas Kincsem Futsal ugyanis vereséget szenvedett Gyöngyösön – tegyük hozzá: eddig is több lejátszott mérkőzésük miatt előzték a Földvárt –, így a pontvadászat elején immár a TiSE neve olvasható. Utóbbiakra hamarosan újabb erőfelmérő vár, hiszen a Kincsemet felülmúló Gyöngyös lesz a Földvár vendége jövő héten szerdán – ez még az első fordulóból elhalasztott mérkőzés pótlása. És ezt követően jön a valódi erőltetett menet: még azon a hétvégén Kistarcsán mérkőznek, utána a szintúgy erős Csengert fogadják. Majd – még mindig novemberben – ismét a Györgyössel játszanak, idegenben.

Ám aggodalomra nincs ok a Tisza partján, elvégre a számok mellettük szólnak. Bár nem ők az eddigi legjobb gólszerzők (négy csapat is több találatot szerzett náluk), de a védelmük messze a legjobban zár a ligában. Így nem csak a megszerzett pontok, de a gólkülönbség tekintetében is a legjobbak a kilenc lejátszott forduló után.