Mint tudjuk a rendező Szolnoki Dózsa mellett további három csapat, a szerb Crvena zvezda, a francia Montpellier és a litván EVK Zaibas alkotta az E jelű négyes mezőnyét, amelyből az első két helyzett kvalifikálhatta magát a kupasorozat nyolcaddöntőjébe.

A 2021-ben Eurokupa-győztes szolnoki együttesa pénteki rajton, kiütéssel 21–8-ra verte a Zaibas együttesét. A másik párban Crvena zvezda öt góllal múlta felül a Montpelliert.

Szombaton este tulajdonképpen már a továbbjutásért ugrott medencébe a szolnoki gárda a Montpellier ellen.

Az első negyedben még felváltva potyogtak gólok, 2–2. A folytatásban aztán nagyon rákapcsolt a Dózsa, amely megmutatta hogy bőven van még különbség a magyar és a francia vízipóló között. Gyors és pontos játékkal rukkoltak Pásztor Mátyásék, akik egy 7–1-es rohammal állva hagyták vetélytársukat. A fordulás után sem vette vissza a tempóból a nagy kedvel játszó Dózsa, amely végül is nyolc góllal bizonyult jobbnak francia vetélytársával.

A szolnoki csapat második győzelme egyben azt is jelentte, hogy a vasárnapi zvezda elleni meccs végeredményétől függetlenül megvan a továbbjutás. A felek összecsapása csoportelsőséget volt hivatott eldönteni. A belgrádi együttes ellen sem lazított a Dózsa, nem csak harcoltak, hanem jól is játszottak, a nagyszünet után Pásztor Mátyás góljaival már 7–3-ra is vezettek. Innentől már nem volt kétséges a végeredmény, a szerbek is mindent megpróbáltak, de továbbra nem bírtak Józsa Ottó kapussal, aki ziccerek mellett két ötméterest is hárított.

A fiúkkal azt beszéltük meg a torna előtt, hogy mindegyik meccsen legyünk a csúcs közelében, egyre feljebb és feljebb – mondta a hálóőr. – A csapat érdeme a jó védekezés, a blokkok is úgy álltak, ahogy kell, így nekem is könnyebb dolgom volt a kapuban. Örülünk, hogy elértük a célunkat.

A hétvén a Dózsa mellett további négy magyar együttes volt érdekelt a nemzetközi kupaküzdelmekben. A Bajnokok Ligája playoff körének budapesti odavágóján a Vasas 12–10-re kikapott az olasz Bresciától, míg az OSC 17–7-re verte a görög Panionioszt. Az Eurokupa 2. selejtezőkörében a BVSC Bukarestben búcsúzott a küzdelmektől, a Bp. Honvéd viszont Zágrábban, míg a Dózsa hazai medencében harcolta ki a legjobb 16-közé jutást.

Hangay Zoltán, a Szolnok edzője ekképp nyilatkozott: – Most elégedett vagyok a fiúkkal, mert a heti edzéseken és mindhárom meccsen csúcsra járatták magukat. Jó szereplésünk kulcsa a védekezés volt. A zvezda elleni öszecsapáson mutatott játékkal is elégedettek lehetünk, mert tudtuk, hogy nagyon készülnek ellenünk, mindössze hat gólon tartottuk őket. A lényeg, hogy megvan a biztos továbbjutás a kupában, és készülünk tovább a bajnokságra, hiszen szombaton kemény meccs vár ránk Miskolcon.

A E csoport eredményei

Szolnok Dózsa–Zaibas 21–8 (3–0, 6–2, 7–2, 5–4)

Gólszerzők: Pető 4, Ágh 3, Schmölcz, Jansik D., Vismeg Zs., Pásztor, Vámosi, Teleki 2-2, Kovács G., Belényesi, ill. Bakulo 3, Gostautas 2, Lobov, Zurza, Vitkauszkasz.

Szolnoki Dózsa–Montpellier 15–7 (2–2, 7–1, 4–1, 2–3)

Gólszerzők: Pásztor 5, Kovács G.,Schmölcz, Vismeg 2-2, Ágh, Jansik D., Szeghalmi, Vámosi, illetve Ivankovics 2, Ben Romdhane, Dőry, Vilcot, Spilliaer, Vazin.

Szolnoki Dózsa – Crvena zvezda 10–6 (3–2, 2–1, 1–0, 4–3)

Gólszerzők: Pásztor 4, Szeghalmi 2, Schmölcz, Jansik D., Kovács G., Vismeg Zs., ill. Seman 2, Tankosics, Vasics, Banicsevics, Milojevics.

További eredmények: Crvena zvezda–Montpellier 12–7., Crvena zvezda–EVK Zaibas 9–4, Montpellier–EVK Zaibas 13–8.

A torna végeredménye: 1. Szolnok 9 pont, 2. Crvena zvezda 6, 3. Montpellier 3, 4. Zaibas 0 pont.