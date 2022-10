Kisújszállás –Rákóczifalva 1–0 (0–0)

Kisújszállás, 120 néző. Vezette: Bán János.

Kisújszállás: Jakab K. – Vadász B., Dobos R. (Balogh A., 81.), Penti (Csukodi, 70.), Csikós L. (Váradi, 40.), Balla, OROS P. (Monoki, 93.), Szívós, IMRE, KELEMEN L., HAJDU ZS.. Edző: Csillag Sándor.

Rákóczifalva: Schumann – Keő, SZAKALI, Kecskés (Kómár, 79.), Balázs G. (Trecskó, 46.), Major, SZOKOLAI, TELKES-TÓTH, Varga K., FŰZI, GYŐR. Edző: Ruskó Zsolt.

Gólszerző: Oros (90.).

A hazaiak sok helyzet kidolgozása következtében – az egyébként kemény mérkőzésen – helyzetek sokaságát hagyta ki, de az utolsó percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgással sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

Csillag Sándor: – Izzadságszagú győzelem, de nem érdemtelen, mi győzni akartunk.

Ruskó Zsolt: – Ikszes meccsen egy érdekes szabadrúgásból a végén kicsúszott kezünkből a megérdemelt pont.

Tudósított: Majláth Antal

Kenderes –Tiszaföldvár 2–7 (1–2)

Kenderes, 120 néző. Vezette: Kiss Attila.

Kenderes: Kota – Batkai I. (Karsai, 82.), Nagy J. (Fekete Gy., 70.), Kolompár, BAKTAI B., Sipos B., Pádár, Lólé, Farkas N. (Martus, 80.), Dáné Sz., Puporka. Edző: Újfalvi Erik.

Tiszaföldvár: Gerhát – Pápai (Hajdú V., 82.), Kasik, Borgulya, Sallai (Rimóczi, 73.), ABUBAKAR (Palatinusz, 82.), HUSZKA (Peres, 73.), Kriska, ASZTALOS D., Sipos M. (Bódai, 62.), Pataki. Edző: Virágh Ferenc.

Gólszerzők: Batkai B. (20.), Sipos B. (88.-büntetőből), ill. Asztalos D. (30., 42.), Sallai (65.), Kriska (70., 79., 89.), Bódai (84.).

A mérkőzés elején a hazaiak megszerezték a vezetést, de a félidő hajrájában a jó erőből álló vendégek fordítottak. A második félidő első felében egyenlő erők küzdelme zajlott, de a végén a nagyobb rutin döntött, a vendégek javára. A látottak alapján a végeredmény túlzónak mondható.

Újfalvi Erik: – Hetven perc után jött ki a két klub közötti körülmény, de akkor nagyon. Büszke vagyok a csapatomra, és gratulálok a vendégeknek! A játékvezetés is kiváló volt.

Virágh Ferenc: – A kapott gólok ellenére is végig fölénybe voltunk, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Tudósított: Ficzere Géza

Kunszentmárton – Cserkeszőlő 2–1 (1–0)

Kunszentmárton, 180 néző. Vezette: Kóródi Ferenc.

Kunszentmárton: Tóth L. – RÁCZ I., PECZNIK, Szűcs D. (Határ, 75.), Viszkok (Kézsmárki, 64.), Varga I., LÉGRÁDI, SÜTŐ M., MOLNÁR ZS. (Panyik, 83.), Kiri, Szabados (Szarka, 89.). Edző: Sechna Gábor.

Cserkeszőlő: BENCZE – Nyuli L. (Csikai, 88.), Farkas M., (KUPECZ, 60.), Gödő, GÁL I., Benke M. (Kardos, 83.), Szőke Á., Zsoldos (Papp G., 70.), Benke P., Varga A., Határ (Benke A., 86.). Edző: Papp Zsolt.

Gólszerzők: Kiri (13.-büntetőből), Szabados (65.), ill. Kupecz (92.-büntetőből).

Kiállítva: Határ Csaba (87.).

Egyperces gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, a volt elnökségi tag, Hungi István emlékére. Igazi presztízsmérkőzés alakult ki a szomszédvárok találkozójából, amely helyenként az indulatoktól sem volt mentes. Mindkét csapat győzelemre játszott, és ez a rutinosabb hazaiaknak sikerült.

Sechna Gábor: – Mi megnyertük a saját kis „El Clasiconkat”, most egy ital mellett megnézzük a nagyfiúkat. Köszönjük Kaminak a töltött káposztát! Egy ilyen szomszédvári rangadón a legfontosabb a győzelem. Sajnálom, hogy nem tudtuk kiszolgálni maradéktalanul a szurkolóinkat, a mérkőzés legjobbjai ők voltak, de amíg ilyen alázattal, fegyelmezettséggel játszunk, addig gyengébb játékkal is győzhetünk. A 9. forduló után elértük a tavalyi összpontszámot. Büszke vagyok a játékosokra, de úgy érzem, még ennél is több van bennünk. Gratulálok az ificsapat győzelméhez is!

Papp Zsolt: – Érzésem szerint az ötvenedik percben egy piros lap elmaradt a KuTE részéről, amely nagyban befolyásolta a mérkőzés végeredményét. További sok sikert kívánok a kunszentieknek!

Tudósított: Dobos Péter

Törökszentmiklós – Jászfényszaru 0–0

Törökszentmikós, 100 néző. Vezette: Szabó József.

Törökszentmiklós: KÉPES – Bába, Héder, Lucza (Buru, 76.), Ágoston (Falusi, 83.), Ladányi, MÓZER, Kiss Cs.,Poczai (FÖLDI, 46.), KADA, RAB. Edző: Gergely Mátyás.

Jászfényszaru: KOVÁCS T. – Németh N., Péter (Baranyi, 82.), SÓSS B. (Dancs, 73.), VASZICSKU, PRÁGA, Lakatos M., Balogh D., Faragó T. (Szakali, 69.), SZABÓ M., LAKATOS D. Edző: Kemecsi László.

Nyílt sisakos mérkőzésen mindkét kapu többször veszélyben forgott, de meg kellett elégedniük a csapatoknak a döntetlennel.

Gergely Mátyás: – Kiváló játékvezetés mellett, mindkét csapat győzelemre játszott. Igazságos döntetlen született.

Kemecsi László: – Én is örülök a döntetlennek, de több ziccert kihagytunk, és ennek nem igazán tudok örülni. Egy jó iramú, élvezetes játékot láthattak a nézők.

Tudósított: Gergely Mátyás

Kunhegyes – Martfű 0–6 (0–2)

Kunhegyes, 100 néző. Vezette: Gönczi Pál.

Kunhegyes: Posta – Kovács G. (Varga V., 68.), Tyukodi R., TYUKODI A., Varga B., Szabó D. (Andusek, 64.), Kocsis T., Rózsa S. (Csörögi, 89.), Fábián, Balajti (NAGY R., 61.), Sztojka (Kis A., 61.). Edző: Szabó György.

Martfű: Ladányi – Kinyig (Szőke J., 60.), Draskóczi, SINDEL, Bencsik (Kávási, 76.), VADAS, Kardos, Izsold (Benedek, 68.), Hevesi-Tóth, Kovács T. (Lengyel, 74.), TÓTH N. Edző: Kardos Mihály.

Gólszerzők: Hevesi-Tóth (4.), Tóth N. (22.), Sindel (52.), Draskóczi (54.), Kovács T. (58., 65.).

A hazai csapat „átmentette” múltheti formáját, de ezúttal egy nála sokkal erősebb csapattól kapott féltucat gólt. A minden tekintetben jobb Martfű teljesen megérdemelten nyerte a találkozót.

Rózsa István: – Az első félidő alapján nem látszott ekkora különbség, az előttünk álló két hét szünet jól jöhet a sorok rendezésére.

Kardos Mihály: – A sérült játékosaink pótlása mellett most már a Coviddal is meg kell küzdenünk, reméljük sikerülni fog.

Tudósított: Szabó György

Jánoshida – Mezőtúr 1–3 (1–2)

Jánoshida, 100 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Jánoshida: TÓTH Cs. – Nagy K., Lukács R. (Dalmadi, 82.), TÓTH B., Kanalas Zs. (Eszes, 74.), Szedlák (Bezzeg, 82.), Angyal (Kovács K., 82.), Antal, VATAI, Zombori (Kobela, 75.), Fekete G. Edző: Antal Gábor.

Mezőtúr: TÖRÖK I. – Debreczeni (Gyarmati, 81.), BONTOVICS, Pesti, NAGY CS. (Bojtok, 76.), KÁNTOR, Bodorik (Szemes, 81.), Patkós (Kiss G., 62.), Kemenczés, Nagy S., RENTLER (Tőke, 88.). Edző: Erdősi Gyula.

Gólszerzők: Vatai (9.), ill. Rentler (28., 39.), Debreczeni (74.).

Küzdelmes mérkőzésen a hazai együttes a számtalan helyzetéből csak egyet tudott értékesíteni, míg a vendégek könyörtelenül kihasználták lehetőségeiket.

Antal Gábor: – Ennyi kihagyott helyzettel más eredmény nem is születhetett.

Erdősi Gyula: – A mai napon végre – Török vezérletével – igazi csapatmunkával gyűjtöttük be a három pontot. Ezúttal a csapatnak nem volt gyenge pontja.

Tudósított: Antal Gábor

Jászárokszállás – Szajol 4–1 (2–1)

Jászárokszállás, 60 néző. Vezette: Ács Zoltán.

Jászárokszállás: Botos – Uram, NAGY B. (Görbe, 80.), RÉDEI G. (Szabó B., 75.), Forgó, KASZAB, Czuczor, Petrány (Polyák, 75.), Kónya, Kocsis M. (MAJOR, 27.), Rédei Á. (Németh G.,75.). Edző: Papp Tamás.

Szajol: Rékasi – Csajbók, Kiss Zs., Német T., Csernus, Donkó, Kacskó, Fülöp Á. (Bognár Zs., 75.), Benedek, Rajna, Bezzeg (Ferge, 61.). Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Kocsis (21.), Major (35., 63., 65.), ill. Donkó (14.).

Mindkét csapat érezte a mérkőzés fontosságát, de a hazaiak fiatalos lendülete – gólokban megmutatkozva – győzelmet hozott.

Papp Tamás: – A játékkal időként nem voltam megelégedve, de a legfontosabbat, a győzelmet sikerült megszereznünk.

Tudósított: Kiss Jenő