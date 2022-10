Első ránézésre nem lesz nehéz dolga a tabella felsőházának a megye I. hétvégi fordulójában. A listavezető Martfű a gyengélkedő Kunhegyeshez látogat, amely sorban a negyedik meccsét bukta el, ráadásul a Jászfényszaru hattal tömte ki őket.

A tabellán második Tiszaföldvár a roppant hullámzóan teljesítő Kenderes vendége lesz, míg a harmadik Kisújszállás a szintén vegyesen muzsikáló Rákóczifalván erősítené mérlegét. A tabella negyedik helyén áll a Jánoshida csapata, amely nagyon jó formát mutat, csak az első két meccsét bukta, aztán megrázta magát, azóta szépen teljesít, és sorra nyeri a meccseket, most a Mezőtúr ellen tenné, amely jelenleg a kilencedik helyen áll a megyei első osztály tabelláján.

Vasárnap, 14.00

Jászárokszállás–Szajol

Fontos meccsen csapnak össze az alsóházi helyszomszédok, az utolsó előtti Szajol Jászárokszállásra látogat, a házigazda a 14. helyen áll. A Szajol eddig nyeretlen, két döntetlenje mellett hat veresége van, ugyanúgy, mint az utolsó Jászberénynek, csak a jobb gólarány miatt állnak eggyel „előkelőbb” helyen. A JVSE a szó szoros értelmében eggyel jobb: van egy nyertes meccse, pont a Jászberény ellen. Mind a Szajolnak, mind a Jászárokszállásnak el kell indulniuk felfelé, ha nem akarnak csúnyán leszakadni a többiektől, veszélyeztetve megyei első osztályú tagságukat.

Mesterszemmel

Donkó Krisztián: – Jó felkészülésen vagyunk túl, érthetetlen, ami most történik, olyan gólokat kapunk, amit egy U17-es csapatnak sem lenne szabad. Óriási hibákat követünk el, odagurítjuk az ellenfélnek a labdát, hogy tessék, itt van, lődd be. A bekapott gólok után pedig összetörik a csapat, aztán már hiába is loholunk az eredmény után. Sokat jelentene, ha most győzni tudnánk, de amíg ezeket a gyermeteg hibákat nem orvosoljuk, addig őszintén nem tudom, hogyan is győzhetnénk.

Papp Tamás: – Mindenképpen győzni szeretnénk. Rosszul kezdtük a szezont, ugyanis fiatal a játékoskeret, a fiúknak nem volt meg a kellő rutinjuk. De nem pánikolt sem a vezetőség, sem a játékosok, sem én, megbeszéltük a feladatokat. Mostanra be is érett a türelem és a bizalom, az előző két meccsünkön egy döntetlent és egy győzelmet értünk el, jó volna folytatni ezt a sikeres szériát, nagy lökést adott. Keményen edzünk, rendesen készülünk és a játékoskerettel sincs baj. A Szajol azonban csak papíron tűnik könnyű ellenfélnek, nagyon jó csapat, ha jó napot fognak ki, bárkire veszélyesek lehetnek, ha azonban rosszat, akkor bárkitől ki is kaphatnak.

De nem csak a sereghajtók csatája lehet izgalmas a hét végén, a középház meccseit is érdemes megnézni a már- már nyáriasnak ígérkező hétvégén: a Törökszentmiklós a Jászfényszarut fogadja, amely mindössze két hellyel és három ponttal áll mögötte.

További párosítások

Vasárnap: Kenderes–Tiszaföldvár, KuTE–Cserkeszőlő, Törökszentmiklós–Jászfényszaru, Kunhegyes–Martfű, Jánoshida–Mezőtúr, Kisújszállás–Rákóczifalva, Tószeg–Jászberény, 14.00.