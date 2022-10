Tiszaföldvár–Kisújszállás, szombat 14.00

Mindössze kettő pont van a megyei I.-ben második Tiszaföldvár és a mögötte tanyázó Kisújszállás között. Így, ha az utóbbi csapat nyeri a szombati derbit, akkor helyet cserélnek a tabellán. Ezzel pedig a Tiszaföldvár elveszítené kiváló pozícióját, és tovább nyílna az olló közte és a listavezető Martfű között. Ám ha a Földvár nyer és a tabellát vezető Martfű bukik, akkor pontazonosság alakul ki a lista spiccén. Ez azonban nem veszélyeztetné a makulátlan mérlegű listavezető pozícióját. A martfűieknek ugyanis jobb a gólaránya. Mindenesetre a jelenlegi dobogósok közül a Kisúj dobhatja a nagyobbat. Sikerével megelőzheti a jelenleg második Földvárt, és felléphet a képzeletbeli dobogó második fokára. Így közelebb kerülhet az éllovas Martfűhöz is. Ráadásul a Kisújszállás, bármennyire is sokat nyerhet, nincs nyomás a csapaton, semmit sem veszíthet – nem úgy, mint a Földvár. A Kisúj mögött öt pontra a KuTE tanyázik, így ha kikapnak is, megőrzik harmadik helyüket.

Mesterszemmel:

Virágh Ferenc: – Mindenképpen nyerni szeretnénk, meg kell tartani a pozíciónkat. Ráadásul itthon játszunk, jó meccset szeretnénk nyújtani a szurkolóknak is. A Kisújszállás nagyon jó csapat, nagyon gyors játékosaik vannak, fontos, hogy hatástalanítani tudjuk őket.

Csillag Sándor: – Nincs veszítenivalónk. Szeretnénk egy nagyon jót játszani, bízom a bravúrban. Győzni megyünk, ez egyértelmű, ha sikerül, megelőzzük a Földvár csapatát. Nagyon egyben vagyunk, ha mindenki, minden játékos 120 százalékot nyújt, akkor nem létezik, hogy ez ne vezessen eredményre.

További párosítások:

Szombat: Kunhegyes–Tószeg, Martfű–Törökszentmiklós, Jászfényszaru–Cserkeszőlő, Rákóczifalva–Jászárokszállás, Szajol–Jánoshida, 14.00

Vasárnap: Kunszentmárton–Kenderes, Mezőtúr–Jászberény, 14.00

