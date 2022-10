Két veretlen gárda csapat nézett egymással farkarszemet egymással a Messzi István Sportcsarnokban. A vendégek első kilenc pontját Bojan Szubotics dobta, amelyre még rendre válaszoltak a hazaiak. Aztán Andre Williamson centergóljaival és Jimmy Gavin tripláival faképnél hagyta vetélytársát a közönsége által űzött-hajtott szolnoki alakulat, amely 26–18-ra vezetett az első negyed végén.

A folytatásban csak egy csapat volt a pályán, mégpedig a szolnoki, amelyik sorra védekezte ki a kecskeméti akciókat, támadásban pedig szinte azt csináltak Lukács Norberték, amit csak akartak. Zsákolások, hajszálpontos középtávoli dobások és triplák váltogatták egymást a hazai térfélen. Az első félidő utolsó perceiben már több mint húszpontos távolság volt a felek között, 46–25.

A fordulást követően immár a 15. triplakísérletét hibázta el a KTE, ellenben Szubotics emberről is bevágott egy hármast, majd a büntetőt is helyére küldte az Olaj-csapatkapitánya. A hazai közönség titkon abban bízott, hogy csapatuk felzárkózik, ehelyett a szolnokiak szórták a gólokat, kisvártatva 30 pontos előnyt építettek fel. Nem csak a légiósok, hanem a Tisza-partiak magyar játékosai, Pongó Máté, Lukács Norbert és Révész Ádám is remekeltek. A záró felvonásban is macska–egér játék folyt a pályán. Az Olaj kontrollálta a játékot, régen látott nagy 38 pontos különbséggel küldte padlóra vendéglátóját.

Győzelmével a Szolnoki Olajbányász a mezőny egyedüli veretlen csapata, amely kedden este hat órától a DEAC együttesét fogadja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

KECSKEMÉTI TE–SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 53–91 (18–26, 7–20, 15–27, 13–18)

Kecskemét, 1500 néző. Vezette: Benczur T., Tóth C.,Györfy R.

Kecskemét: TOWNES 14, Wittmann 4, Dramicsanin 6, Ivkovics 3/3, Karahodzsics 7. Csere: Kucsera, Klobucar 6, Kiss 5, Boriszov 8/6, Botka. Edző: Forray Gábor

Szolnok: DURHAM 4, Gilszki, Barnes 11/3, SZUBOTICS 17/6, WILLIAMSON 14. Csere: PONGÓ 8/3, Rudner 10/6, LUKÁCS 10, Gavin 9/9, Révész 8, Sebők A. Edző: Gasper Potocnik

A forduló további eredményei és programja: Szedeák–Bp. Honvéd 77–67, Nyíregyháza–Atomerőmű SE 69–71. Szombat: DEAC–Falco KC (tv: M4 Sport+),14.15, ZTE–Kaposvár, Körmend–Alba Fehérvár, 18.00, Sopron KC–Oroszlány, 19.00