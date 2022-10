Újpest-MT FÓT– Jászberényi KSE 81–87 (23–24, 17–18, 22–21, 19–24)

Fót, 200 néző. Vezette: Horváth A., Tóth K., Csák M.

Jászberény: Kucsora 6, Mester 11/9, Rosic, Homoki 11/3, Olasz 10. Csere: Velkey 24/12, Meleg 12/3, Czirbus 4, Kovács V. 6/6, Csík 3/3. Edző: Rakics Miljan.

Az újonc Újpest fóti otthonában nem tudott elhúzni vetélytársától az elmúlt évadban ezüstérmes jászsági együttes. Tulajdonképpen a végjátékban dőlt el a meccs, amikor Velkey János gyors egymásutánban három triplát is helyére küldött. Nehéz és egyben fontos meccset húzott be a JKSE Fóton. A folytatás szombaton 17 órától, amikor bajnoki rangadón, a PVSK-t fogadja a Jászberény.

– Remek mérkőzést játszottunk – étékelt Rakics Miljan, a Jászberény edzője. – Az ellenfelünk végig közel volt hozzánk. Több védekezési formát használtunk, és nagyon boldog vagyok, hogy ezek hellyel-közel jól is működtek. Azért mindkét oldalon sok hiba is volt a játékban, de még csak a bajnokság elején járunk. A meccset végül Velkey Jani remek karaktere döntötte el.

Ceglédi KE – TF-BP 90–80 (19-19, 23-17, 24-22, 24-22)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 400 néző. Vezette: Menyhárt F., Bagi B., Gaál N.

Cegléd: Tóth B. 11/3, Kalassai 3, Lógár 18/3, Csaba Gy. 11, Kovács B. 14, Csere: Tóth Z. 15/9, Erdei 15/9, Berkics M. 3/3, Csákvári. Edző: Siska János.

A ceglédiek azt a TF-Bp csapatát fogadták, amelyik négy éve még az A csoportban szerepelt. Öt percig a vendégek vezettek, aztán Kalassai Martin közeli találatával már a ceglédiek jártak előrébb. A folytatásban Tóth Zoltán tripláival és Kovács Bálint centergóljaival 6-7 pontos előnyhöz jutottak a hazaiak a nagyszünetig, 42–36. A fordulás után nem hagyta magát lerázni a vendéggárda, sőt Dancsecs András kosaraival a vezetést is visszavették, a 27. percben 51–52. A folytatásban azonban nem volt gyenge pont a vendéglátóknál, akik a hajrában tíz pontos előnyt építettek fel, amit meg is őriztek a végső dudaszóig.

– Azt gondolom, annak ellenére, hogy elég hullámzó volt a teljesítmény, végig kontrollálni tudtuk a mérkőzést – értékelt Siska János, a Cegléd edzője. – Igyekeztünk egy jó rotációval megtalálni azokat a játékosokat, akik hozzá tudnak tenni a meccshez. Úgy érzem, sikerült. Nagyon örülünk a győzelemnek, hajrá tovább, a tervek szerint.

A meccsen jól játszó Tóth Zoltán pedig azt mondta: – Ahogy a mérkőzés előtt éreztük, egyre jobban sikerül összecsiszolódnunk, és ez most remekül össze is állt a mai meccsre. Voltak hibáink, de ezeket ki fogjuk majd javítani. Boldogok vagyunk, hogy részesei lehetünk a ceglédi férfi kosárlabda történelmi sikerének, hiszen az első hazai mérkőzést meg tudtuk nyerni a piros csoportban. Tesszük a dolgunkat, győzelmekre törünk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ma sem hagytak minket magunkra, várjuk őket itthon és idegenben is.