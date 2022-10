A statisztikusok kedvéért, Bojan Szubotics dobta a szolnokiak idénybeli első hazai kosarát. Utána beindult a hazai henger nem csak jól dobtak, hanem első rangúan is védekeztek Pallai Tamásék. Az elmúlt a DEAC ellen parádésan játszó soproniak most semmit sem tudtak kezdeni a házigazdákkal, akik tetszés szerint érték el pontjaikat. Kis túlzással már az első negyedben eldőlt meccs. A folytatásban is fegyelmezetten játszott Olaj, emellett a közönség szórakoztatására is futotta az erejükből. A vártnál is jóval könnyebben verte a szolnoki csapat a Sopront, és teljes mértékben rászolgált a szurkolók ünneplésére.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SOPRON KC 90–57 (21–10, 28–17, 20–16, 21–14)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1700 néző. Vezette: Cziffra, Makrai, Pozsonyi.

SZOLNOK: Durham 8, Pallai 15/9, Barnes 3/3, Szubotics 14/3, Williamson 11. Csere: Lukács 11/3, Gavin 8/6, Pongó Máté 4, Rudner, Révész 13/3. Edző: Gasper Potocnik.

SOPRON: Joseph 6, Jones 9, Valerio-Bodon, Barnett 8/3, Durham 7. Csere: Sitku 2, Supola 2, Sine 14/3, Molnár M. 6, Takács N. 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–2. 8. p.: 14–7. 14. p.: 31–18. 18. p.: 42–24. 24. p.: 62–37. 28. p.: 66–41. 34. p.: 74–48. 38. p.: 83–52.