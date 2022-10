A hétvégén ismét a nemzetközi kupameccseket játszanak a magyar csapatok. A Bajnokok Ligája playoff körének odavágóján a Vasas az olasz Bresciát, az OSC a görög Panionioszt fogadja. A párharcok győztesei a főtáblára jutnak, amelynek már tagja a Ferencváros.

Az Eurokupa 2. selejtezőkörében három magyar klub érdekelt, a BVSC Bukarestben, a Bp. Honvéd Zágrábban, míg a Szolnoki Dózsa legénysége hazai medencében, a tiszaligeti Vízilabda Arénában próbálja meg kiharcolni a továbbjutást érő első két hely valamelyikét.

Ismét mozgalmas napok előtt áll tehát a 2021-ben Eurokupa-győztes szolnoki együttes. Az első körben az olaszországi Siracusában ötvenszázalékos mérleggel sikerült a továbbjutás, a szicilliai városban négy ellenfél, most „csak” három vetélytárs csapat vár vízipólósainkra. Erről (is) beszélt lapunknak a Dózsa vezetőedzője, Hangay Zoltán.

– Szerencsére nálunk mindenki hadra fogható lesz a háromnapos tornán – közölte a jó hírt a tréner.

– Fizikálisan és taktikailag is igyekeztünk minél jobban felkészülni a megméretésekre. Amennyire lehetett feltérképeztünk ellenfeleinket. Közülük az első a litván gárda lesz péntek este, amely a BL-selejtezőjéből búcsúzott két hete, fizikálisan erősek, délszláv játékosakkal állnak fel, azt mondom nem jelenthetnek gondot. számunkra. A szombati folytatásban a francia Montpellier ellen folytatjuk, amely hasonló szintű csapat lehet, mint a Paix D’aix, amelyet négy góllal legyőztük Siracusában. Náluk szerepel volt játékosunk, Dőry Farkas, s még további légiósok is erősítik soraikat. Én azt gondolom, hogy mindkét csapatnál erősebbek vagyunk, amit be is akarunk majd bizonyítani. A vasárnapi zárónapon azt a Crvena zvezdát is le akarjuk győzni, amelyik az előző körben a 8–7-re verte a BVSC-t. Egyértelmű, hogy a csoportelsőségre törünk majd a három napos tornán – tette hozzá a szakember.

A torna programja:

Péntek: Szolnoki Dózsa–EVK Zaibas (litván), 18.00, Montpellier (francia)–Crvena zvezda (szerb), 19.30.

Szombat: EVK Zaibas–Crvena zvezda,16.30, Szolnoki Dózsa–Montpellier, 18.00.

Vasárnap: Montpellier–EVK Zaibas, 9.30, Szolnoki Dózsa–Crvena zvezda, 11.00.