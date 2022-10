Hét forduló után keményen kijöttek a különbségek a megyei csapatok között. A tabella legjobbja veretlen, pazar gólkülönbséggel, míg a hátul kullogó Szajol és Jászberény egy meccset sem nyert. Utóbbin nagy a győzelmi kényszer, hiszen így egyre jobban lemarad.

Ha nem talál megoldást, akár vissza is eshet oda, ahonnan csak idén jött: a megye II.-be. Ellenfele, a Jánoshida viszont annál is jobb, mint amilyennek látszik: első meccsüket egy fatális hiba miatt bukták, ugyanis egyel többet cseréltek, mint amennyit lehetett. Így bár 2–0-ra nyertek volna, a Kunhegyesé lett a három pont. Az előző öt meccsükön viszont már parádéztak.

SZOMBAT, 14.30

JÁSZBERÉNY II.–JÁNOSHIDA

Tavaly még minden fordítva volt... A Jászberény kiváló évet zárt az előző idényben, szintet lépett, a megye II.-ből feljutott a megyei első osztályba. Itt azonban nem lelt babérra, hét meccs után is nyeretlen. A Jánoshida tavalyi éve ezzel szemben nem került aranybetűkkel a kalendáriumba, a 13. helyen végeztek, volt ez már jobb is. Most viszont ötödikek, és tarolnak: a Kenderest például 6–0-ra lépték le.

Mesterszemmel:

Tüdős Dávid: – Nagyon meg kellene nyernünk az első meccsünket, ideje lenne már. De ez most hétvégén egyáltalán nem lesz egyszerű feladat. Edzőmérkőzésen korábban összecsaptunk a Jánoshidával, és tudjuk, hogy kiváló, nagyon kemény ellenfél. Bízom benne, hogy hazai pályán végre győzni tudunk, és örömet okozhatunk a szur­kolóknak is.

Antal Gábor: – Szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, a három pont megszerzéséért utazunk Jászberénybe. Semmiképpen sem vesszük félvállról a találkozót, nyár óta erősödhettek is a berényiek. Nem lebecsülve az ellenfelet, de csak a győzelem elfogadható számunkra a hétvégén.

További párosítások:

Szombat:

Martfű–Tószeg, Kunszentmárton–Törökszentmiklós, Tiszaföldvár–Cserkeszőlő, Rákóczifalva–Kenderes, Mezőtúr–Jászárokszállás 14.30.

Vasárnap:

Jászfényszaru–Kunhegyes, Szajol–Kisújszállás 14.30.