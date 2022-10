Mindenki megijedt kissé, amikor az MTK egy fiatal versenyzőnője bemelegítés közben vízbe esett a zimankós őszi időben az Alcsi-Holt Tisza versenypályáján tartott XXIII. Tisza Kupa szombati napján. S hogy milyen a sport, és milyenek a sportolók: az ifjú hölgy nem lépett vissza percek múlva kezdődő futamától, úgy, ahogy volt, felevezett a rajtig, majd becsülettel teljesítette a versenytávját. Példát lehetne venni róla, nem csak sportolóknak...

De példás volt az egész bajnokság is, amelyet a Tisza Evezős Egylet szervezett, és amelyen két napon keresztül szelték a vizet a korosztályos és felnőtt versenyzők is, összesen száznál is több futam ment le a szombaton és vasárnap tartott megméretésen. A mezőny hagyományosan nemzetközi, ezt idén palicsi versenyzők biztosították.