Keleti csoport

Jászberényi FC–Kisvárda II.

Egy gát átszakadt a Hajdúszoboszló elleni mérkőzés 75. percében – fogalmazott hírportálunknak hét közben Lakatos Béla, a Jászberény vezetőedzője –, azóta a játékosok elhiszik magukról, hogy nyerhetnek is meccseket. Négy mérkőzés óta veretlen a gárda, mostani ellenfelük eredménylistája pedig az övékével fordítottan arányos, épp ennyi ideje veszítik el sorozatban találkozóikat. A tréner azonban nem szeretné, ha bárki is elbízná magát – hisz amellett, hogy minden sorozat megszakad egyszer –, tudja, hogy az újabb sikerért ezúttal is meg kell izzadni. Hír a Kisvárdánál, hogy a vezetők megelégelték a sikertelenséget, és edzőt váltottak hét közben.

Tiszafüredi VSE–DVSC II.

A hazai együttes a Kisvárda ellen október elején hazai közönség előtt győzött utoljára, azóta viszont nem nyert bajnoki mérkőzést, vagyis épp ideje, hogy megszakítsa rossz sorozatát. Ehhez az NB I.-es Debrecen második csapata akár jó alany is lehet, ám csak a mérkőzés napján fog kiderülni, kit delegál az első osztályú együttes tartalékcsapatába. Addig marad a találgatás tiszafüredi oldalon, akiknek háza táján különösebb érdekességek nincsenek, csak kisebb sérülések okozhatnak kellemetlenséget.

Karcagi SE–Békéscsaba II.

A negyedik helyre feljött Karcag eredménylistáján többféle, már-már rekordnak számító érdekesség szerepel. Hat mérkőzést 1–0 arányban nyert meg, a találkozók felén nem kapott gólt, utoljára szeptember végén az Eger talált Fedinisinec kapujába. Mindezek után könnyű prédának is számíthatna mostani ellenfelük, aki ugyan az utolsó helyen tanyázik a húszcsapatos mezőnyben, mégsem lehet soha biztosra menni ellenük.

Közép csoport

Szolnoki MÁV–Monor

A mezőny alján kullogó két együttes közel azonos pályát futott be eddig a bajnokság során és egyéb tekintetben is sok a hasonlóság a pályára lépő felek között. A pályaválasztó kilenc, míg a Monor tíz egymást követő mérkőzésen maradt alul zsinórban. Előbbi azóta egy, utóbbi viszont négy pontot szerzett, a bajnokság elején begyűjtött két győzelemmel azonban mégis a Szolnok áll jobban. Mindkét együttesben sok a fiatal, döntő lehet, hogy a tapasztaltabb játékosaik mellett melyik együttesben lesznek képesek felnőni jobban a feladathoz. Hazai oldalon mindenki rendelkezésre áll. Minden találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik.