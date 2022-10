Érdekesség, hogy a 42 csapatból álló mezőnyből már csak hárman – Fire Oil, No Name No Game, Bőrizomtömlő – őrzik hibátlan mérlegüket. Ellenben öt együttes még nem szerzett pontot az eddig eltelt időszakban. Feltűnő volt, hogy a másodosztály negyedik fordulójában egy kivétellel nagy különbségű győzelmek születtek.

A folytatás október 4-én, kedden, amikor az első osztály, szerdán a szeniorosztály, csütörtökön a másodikvonal, míg pénteken a harmadosztályban érdekelt csapatok lépnek pályára, a mérkőzések 17.30-kor, valamint 18.45-kor kezdődnek.

Első osztály

3. forduló: Stilo d’ Oro–Nesztor Autó 3–2, Mozaik Kerámia–Szolnoki RK 2–1, AMT–Csontos 4–4, Danyi Optika–Dream Team 6–3, GÉF-PRO–ODBE-Cafe Corso 5–1, Laune–Papírforma (elhalasztva).

4. forduló: Csontos–Stilo d’Oro 4–2, Nesztor Autó–Mozaik Kerámia 3–1, ODBE-Cafe Corso–Danyi Optika 5–3, Dream Team–AMT 2–6, Szolnoki RK–Papírforma 1–7, Laune–GÉF-PRO 1–1.

A bajnokság állása:

1. GÉF-PRO 10 pont, 2. Papírforma 9, 3. Csontos 8, 4. Laune 7, 5. Nesztor Autó 6, 6. Stilo d' Oro 6, 7. ODBE-Cafe Corso 6, 8. AMT 5, 9. Danyi Optika 4, 10. Mozaik Kerámia 3, 11. Szolnoki RK 1, 12. Dream Team 0 pont.

Másodosztály

3. forduló: No Name No Game–Non Stop Vill Team 5–4, Népsport–SRS 1–4, Fire Oil–Bad Boys 3–0, Vád-Law–Vörös Ördögök 3–3, Team Zero–Fegyi Brothers 1–3.

4. forduló: Népsport–No Name No Game 2–8, Team Zero–SRS 0–4, Vörös Ördögök–Fegyi Brothers 1–4, Vád-Law–Fire Oil 1–5, Bad Boys–Non Stop Vill Team 7–2.

A bajnokság állása:

1. Fire Oil 12 pont, 2. No Name No Game 12, 3. Fegyi Brothers 9, 4 Bad Boys 6, 5. SRS 6, 6. Non Stop Vil 6, 7. Vörös Ördögök 4, 8. Vád-Law 2, 9. Team Zero 1, 10. Népsport 0 pont.

Harmadosztály

2. forduló: Himbi–Limbi–GRUND FC 4–4, Besenyszög–Grundfoci 3–4, Nehéz SEt –Kovács Tüzép 9–1, AC BACI–Trakció 2–1, Zöldparadicsom–Kés Villa Real 4–11, Bőrizomtömlő–FC Komplex 4–1.

3. forduló: AC BACI–Bőrizomtömlő 2–7, Kés Villa Real–Nehéz SEt 0–2, Himbi–Limbi–Zöldparadicsom 8–3, Besenyszög–Trakció 2–1, Grundfoci–Kovács Tüzép 3–1, GRUND FC–FC Komplex 11–1.

A bajnokság állása:

1. Bőrizomtömlő 9 pont, 2. GRUND FC 7, 3. Himbi 7, 4. Grundfoci 7, 5. Kés Villa Real 6, 6. Nehéz SE-t 6, 6. 7 Besenyszög 6, 8. AC BACI 3, 9. Trakció 1, 10. Zöldparadicsom 0, 11. Kovács Tüzép 0, 12. FC Komplex -3 pont.

Szeniorosztály

3. forduló: Keszau–Műszol 2–0, HYAB 4 Cent–Castrum-Ex 2–2, Fire Oil– Oldsmobile 1–2, ZDG Jazz Pub KFT–Stabil FC 0–1.

4. forduló: Oldsmobile–Műszol 3–1, Stabil FC–Castrum-Ex 6–1, ZDG Jazz Pub KFT–HYAB 4 Cent 1–8, Fire Oil–Keszau 4–4.

A bajnokság állása:

1. HYAB 4 cent 10 pont, 2. Stabil FC 10, 3. Oldsmobile 9, 4. Castrum-Ex 5, 5. Keszau 4, 6. ZDG Jazz Pub KFT 3, 7. Fire Oil 2, 8. Műszol 1 pont.