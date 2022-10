Hét forduló elteltével már csak egy csapat, a Fire Oil nem vesztett pontot a mezőnyben. Az utóbbi mellett további három együttes, a Grund FC, a Stabil FC és a HYAB 4 cent őrzi veretlenségét. Ellenben három legénység még győzelem nélkül szerénykedik a bajnoki tabellán.

A folytatás október 25-én, kedden, amikor az első osztály, szerdán a szeniorosztály, csütörtökön a másodikvonal, míg pénteken a harmadosztály mérkőzéseit rendezik meg a Tiszaligetben, a találkozókon 17.30-kor, valamint 18.45-kor indul útjára a focilabda.

Első osztály

6. forduló: GÉF–PRO–AMT 1–2, Laune–Danyi Optika 6–3, ODBE–Cafe Corso– Stilo d’ Oro 3–0, Dream Team–Mozaik Kerámia 3–2 Csontos–Papírforma 1–3, Nesztor Autó–Szolnoki RK 1–0.

7. forduló: Papírforma–GÉF–PRO 2–4, Nesztor Autó–Dream Team 3–0, Csontos–Laune 6–2, Szolnoki RK– ODBE–Cafe Corso 1–8, Mozaik Kerámia–Danyi Optika 3–2, Stilo d’ Oro–AMT 7–0.

A bajnokság állása: 1. Papírforma 18 pont, 2. ODBE-Cafe Corso 15, 3. GÉF-PRO 14, 4. Laune 13, 5. Stilo d' Oro 12, 6. Csontos 12, 7. Nesztor Autó 12, 8. AMT 8, 9. Mozaik Kerámia 7, 10. Danyi Optika 5, 11. Dream Team 3, 12. Szolnoki RK 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Czimer Mátyás (Laune) 13 gól, 2. Ifj.Fehér László (ODBE-Cafe Corso) 11, 3-4. Szabó Bence (Papírforma), Varga Mihály (Stilo d' Oro) 9, 5. Tímár Martin (GÉF-PRO) 7 gól.

Másodosztály

6. forduló: Fegyi Brothers–No Name No Game 2–1, Team Zero–Fire Oil 0–9, Népsport–Non Stop Vill 4–9, Vörös Ördögök–Bad Boys 0–2, SRS–Vád-Law 6–4.

7. forduló: SRS–No Name No Game 8–0, Non Stop Vill–Team Zero 6–4, Fire Oil –Vörös Ördögök 5–2, Bad Boys–Fegyi Brothers 1–0, Vád-Law–Népsport 4–2.

A bajnokság állása: 1. Fire Oil 21 pont, 2. Fegyi Brothers 15, 3. No Name No Game 15, 4. SRS 13 pont, 5. Bad Boys 12, 6. Non Stop Vill 12, 7. Vörös Ördögök 5, 8. Vád-Law 5, 9. Népsport 3, 10. Team Zero 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Bazsonyi Bence (Fire Oil) 12 gól, 2. Sánta Renátó (SRS) 11, 3-4. Bagdi Gábor (Non Sop Vill), Csikós Attila (Non Sop Vill) 9. 5-6. Kocsis Zsolt (Fegyi Brothers), Gáspár Richárd (No Name No Game 8 gól.

Harmadosztály

6. forduló: Grund FC–Besenyszög 5–0, Kovács Tüzép–Bőrizomtömlő 4–2, Trakció–Nehéz SEt 4–7, Zöldparadicsom–AC BACI 5–9, FC Komplex–Himbi-Limbi 1–6, Kés Villa Real–Grundfoci 5–2.

7. forduló: Trakció–Kés Villa Real 2–8, Himbi-Limbi–Besenyszög 2–2, Zöldparadicsom–Kovács Tüzép 3–2, AC BACI–FC Komplex 6–4, Nehéz SEt–Grund FC 0–4, Bőrizomtömlő–Grundfoci 4–0.

A bajnokság állása: 1. Grund FC 19 pont, 2. Bőrizomtömlő 18, 3. Kés Villa Real 15, 4. Nehéz SE-t 15, 5. Himbi-Limbi 15, 6. Besenyszög 11, 7. AC BACI 9, 8. Grundfoci 7, 9. Kovács Tüzép 4, 10. Zöldparadicsom 3, 11. Trakció 2, 12. FC Komplex 0 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Márkus Zsolt (Grund FC) 24 gól, 2. Drotter Zsolt (AC BACI) 12, 3. Osztás Norbert (Grund FC) 10, 4-5. Gál István (Grund FC), Nagy Martin (Himbi-Limbi) 9 gól.

Szeniorosztály

6. forduló: Műszol–ZDG Jazz Pub KFT 2–3, Castrum-Ex–Fire Oil 5–1, HYAB 4 Cent–Oldsmobile 3–0, Keszau–Stabil FC 2–9.

7. forduló: Fire Oil–Műszol 4–1, Oldsmobile–Castrum-Ex 1–4, Stabil FC–HYAB 4 Cent 1–1, ZDG Jazz Pub KFT–Keszau 2–3.

A bajnokság állása: 1. Stabil FC 17 pont, 2. HYAB 4 cent 17, 3. Castrum-Ex 14, 4. Keszau 10 pont, 5. Oldsmobile 9, 6. ZDG Jazz Pub KFT 6 pont, 7. Fire Oil 5 pont, 8. Műszol 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1-2. Török Csaba (HYAB 4 cent), Szokolai János (ZDG jazz Pub Kft) 10 gól, 3. Papp Lajos (Stabil FC) 8, 4-6. Hadaghián Róbert (Castrum-Ex), Kiss Béla (HYAB 4 cent), Kodó Gábor (Stabil FC) 7 gól.