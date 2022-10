Izgalmas mérkőzések várnak ránk a megyei másodosztályban. Főként a Lurkó Focimánia körül alakulhatnak érdekesen az események a pontazonosság miatt. A csapat a tabella alsó szegmenséből kezdte a felkapaszkodást néhány félresikerült meccset követően. Kikaptak a Tiszajenőtől, a Tiszaszentimrétől és a Fegyvernektől is, aztán megrázták magukat: a Földvárnak nyolcat, a Túrkevének ötöt vágtak. Legutóbbi meccsükön pedig a Jászboldogházával játszottak fordulatos, négygólos döntetlent. A javuló formának köszönhetően már a tabella hatodik helyén állnak, most azonban nagy falat következik, a második helyezett Tiszagyenda, amely szintén jó formában van, három meccs óta veretlen. Ráadásul a Lurkókat a matematika is sújtja: sarkukban ott lohol a szintén tízpontos, de rosszabb gólarányú Túrkeve és Kunmadaras, akik, hogy bonyolultabb legyen a matek, egymás ellen játszanak a hétvégén. Így, ha a Focimánia kikap, akkor vagy a Keve, vagy a Madaras biztosan megelőzi a tabellán. Nagy tehát a nyomás a Lurkó Focimánián, nagyon kell a pont.

Nyolc forduló után már csak a Tiszaszentimre veretlen – vezetik is a tabellát. Rájuk a Jászapáti vár, aki nem fogja könnyen adni a bőrét. Az ötödik apátiak eddig csak a Tiszajenőtől és a Tiszagyendától kaptak ki, lehet itt még tűzijáték, érdemes figyelni a megyei másodosztályra!

A program:

Szombat: Fegyvernek–Jászjákóhalma, Tiszaszentimre–Jászapáti, Tiszajenő–Abádszalók, Lurkó Focimánia–Tiszagyenda, 14.00

Vasárnap: Túrkeve–Kunmadaras, 14.00

A megyei másodosztály állása: