HÜBNER Nyíregyháza BS–Szolnoki Olajbányász 81–87 (17–24, 26–16, 16–19, 22–28)

Nyíregyháza, Continental Aréna, 1000 néző. Vezette: Tőzsér, Söjtöry, Lengyel Á.

Nyíregyháza: Perry 30/9, Hillsman 20/6, Dolezaj 2, Mokánszki, Williams 16. Cserék: Kass 2, Bazsó, Szobi 3/3, Kiss 2, Henderson 6/3. Edző: Pethő Ákos.

Szolnok: Durham 7/3, Pallai 7/6, Barnes 11/3, Szubotics 15, Williamson 10. Csere: Pongó 3/3, Rudner, Lukács 20/12, Gavin 12/6, Révész 2. Edző: Gasper Potocnik.

A meccs elején úgy tűnt, hogy a listavezető szolnoki legénység könnyedén behúzza a mérkőzést a nyeretlen Nyíregyháza otthonában. Jimmy Gavin és Lukács Norbert egyaránt jól triplázott, Andre Williamson és Bojan Szubotics pedig keményen dolgozott a palánkok alatt, mindezeknek köszönhetően a 12. percben 17–27-es állást mutatott az eredményjelző. A hazaiak azonban nem hagyták magukat és az Olaj nyomába eredtek, és amerikai légiósaik révén előbb utólérték, majd a félidő végén el is hagyták az elbizonytalanodó vendégeket, 43–40.

A fordulást követően fej fej mellett haladt a két gárda, hol az egyik, hol a másik együttes vezetett. Kifejezetten élvezetes volt a találkozó, hiszen szép támadásokat követően látványos kosarak születtek mindkét oldalon. A záró felvonás 59–59-es állásról indult. Hazai részről a jó formában játszó amerikai hátvéd Draius Perry szórta a kosarakat. Szerencsére a vendégek is összekapták magukat, 68–67-es állás után Pallai Tamás emberről dobott egy triplát, majd a büntetőt is a helyére küldte. Két perccel a vége előtt Auston Barnes is betett egy hármast, 74–79. Majd Lukácsot és Szuboticsot is faultolták, akik bedobták a büntetőket, innentől az Olaj már nem engedte ki a kezéből a győzelmet, 81–87.

További eredmények: Kaposvár–Atomerőmű 87–85, Oroszlány–Bp. Honvéd 62–68, Kecskemét–Debreceni EAC 87–69, ZTE KK–Alba Fehérvár 70–76. Bajnok Ligája: Falco KC–Murcia (spanyol) 104–94.