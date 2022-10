Füzesgyarmati SK–Facultas-Tiszafüredi VSE

Az utóbbi két meccsén kissé megingott az addig jól szereplő Tiszafüred csapata, mérsékelt teljesítményüknek mindössze egy pont lett az eredménye. A klub és azon belül a játékosok szeretnének visszaállni persze a helyes vágányra, ám a Békés megyei településen nem lesz könnyű dolguk. Még sosem sikerült ott nyerniük, a cél, hogy megtörjön a rossz sorozat. Győzelem esetén hat pontra duzzadhatna a különbség a két csapat között, ez esetben stabilizálhatnák helyüket az élbolyban. Vincze Patrik és Kalóz Ádám bajlódnak sérüléssel, utóbbi pályára lépésére van esély.

FC Tiszaújváros–Jászberényi FC

Az idei szezonban még nem fordult elő a Jászberénnyel, hogy egymást követő három mérkőzésen is pontot szerezzen. A Hajdúszoboszló legyőzését követően további két döntetlen a mérleg, ám ez a veretlenségi sorozat a reményeket élesztette újjá. Mindenki tudja azonban a vendégcsapat háza táján, hogy igazán csak győzelmekkel lehet előrelépni, és az is világos, hogy egy kiesési rangadón elért siker hatványozottan jelentkezhet a végelszámolásnál. A Tiszaújváros otthoni (le)szereplése is adhat bizakodásra okot.

FC Hatvan–Karcagi SE

A bajnokság elején több hazai vereséget is elszenvedett a Hatvan, ám a sorozat későbbi szakaszában már győzelmeknek is örülhetett a mostani vendéglátó. A Tiszafüred elleni meccset is sikerrel vették két héttel ezelőtt, ami a négy rúgott góllal együtt meglepetésként hatott. A Karcag eddigi hét győzelméből hatot 1–0-ra nyert meg – utóbbi három meccsén is ez állt az eredményjelzőn –, már csak ezért is érdekes lehet kettejük találkozója. Igor Bogdanovics edző úgy látja, hogy egyre jobb formában van csapata, és reméli, sikerrel veszik ezt a párharcot is.

FC Dabas–Szolnoki MÁV FC

Az edzőváltás már lógott a levegőben Szolnokon, hét közben pedig meg is történt. Mindenki azon dolgozott a klubnál az utóbbi napokban, hogy kilenc, zsinórban elszenvedett vereség után végre lehessen örülni legalább egy pontnak. A siker receptje nem ismert pontosan, de az biztos, hogy nagyon harcias csapatot szeretne látni és a pályára küldeni az utóbbi két meccsét elvesztő és még gólt sem szerzett Dabas ellen az új vezetőedző, Horváth Csaba. Ehhez nem állhat rendelkezésére az öt sárga lapot begyűjtött Tisza Kálmán és a legutóbb kiállított Rokszin Ádám. Továbbra is szerepet kapnak azonban a fiatalok, többek között Kálmán Levente, aki több hetes kihagyás után játszik újra. Valamennyi mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik.

