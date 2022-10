Elöljáróban a lebonyolításról, amelyben lesznek változások az elmúlt idényhez képest. A 26 fordulós bajnokságban a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Az első nyolc helyezett bejut az 1–8. helyért zajló, egyenes kieséses playoffba, a 9–14. helyezettek a bennmaradásért játszanak a körmérkőzéses playoutban. Az előző idénnyel ellentétben, ezúttal nem lesz középszakasz. Szintén változás, hogy a negyeddöntők vesztesei számára nem ér véget a szezon, akik az 5. és a 7. helyért fognak játszani a folytatásban. Az alapszakasz 9–14. helyezettjei pedig körmérkőzést vívnak majd a bennmaradásért.

Lehet mondani, hogy több mint negyed évszázada a régió egyik legeredményesebb és egyben legnépszerűbb csapata az Olajbányász. Ezzel együtt mindig nagyok az elvárosok az együttessel szemben. Fél esztendővel ezelőtt óriási ünneplést csaptak a klub hívei Debrecenben, amikor a kedvencek immár kilencedik alkalommal hódították el a Magyar Kupát. A bajnoki küzdelmek viszont nem úgy sikerültek, mint ahogy azt sokan várták, hiszen az együttes alulmaradt a Kecskeméttel szembeni negyeddöntős párharcban, így meg kellett elégedniük az ötödik hellyel.

Jöhet az új bajnoki év teli reményekkel, erről is beszélt a szolnokiak 24 esztendős bedobója, Rudner Gábor, aki hetedik évadjának fut neki az Olaj felnőttcsapatában. – Sok edzésünk, tíz tesztmeccsünk volt az előszezonban – mondta hírportálunknak a játékos. – Becsülettel dolgoztunk, mindenki nagyon odatette magát. Az edzéseken is meccsritmusban teljesítünk. Jót tett a kilenc győzelem az előkészületek során. Mint tudjuk, mindezek már múlté, most már az a fontos, hogy minél jobban szerepeljünk a bajnokságban.

A szolnoki gárda szombat este hat órától a Kaposvár otthonában debütál a bajnoki évadban. Az elmúlt évadban mindkét alapszakaszbeli összecsapást az Olaj nyerte, most sem szeretnének botlani.

– Felkészültünk, hogy nem lesznek könnyű meccseink a bajnokságban, mindenki ellen maximálisan kell teljesítenünk a jó eredményért – folytatta a játékos. – Így lesz ez Kaposváron is, nyerni akarunk az otthonukban. Mivel kiegyensúlyozott a mezőny, „kettes szorzója lesz” az idegenbeli sikereknek. Nekünk pedig kellenek a győzelmek, hiszen az alapcélunk a négy közé jutás, jelzem ott sem szeretnénk megállni.

További párosítások

Szombat: Sopron–DEAC, Oroszlány–Körmend, Bp. Honvéd–Falco KC, 18.00. A ZTE–Szedeák találkozót szerdán 18 órától rendezik.