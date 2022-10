Egy kis magyarázat az elejére, az Olajbányász öt fordulót követően veretlenül vezeti a bajnoki tabellát, a Falco pedig a címvédő, amely a mostani szezonban négy győzelme mellett egy vereséget szedett össze.

Mint tudjuk, a vasi sárga-feketéket továbbra is szerb edző, Milos Konakov irányítja, az állományuk viszont nagy átalakuláson ment át a nyáron. Válogatott játékosaik közül Benke Szilárd, Váradi Benedek és Golomán György egyaránt külföldre szerződött, míg Somogyi Ádám az Alba Fehérvárt választotta új klubjául. Két alapember, Perl Zoltán és Keller Ákos viszont továbbra is őket erősíti. Külföldi kosarasaik közül egyedül a szerb Borisz Barac maradt meg hírmondónak. Igazoltak viszont négy légióst, akik még a beilleszkedés időszakában vannak. Talán ezért is csúszott be a Kaposvár elleni ötpontos hazai vereség, a további meccseiket viszont behúzták.

Egy hete a DEAC otthonában az amerikai erőcsatár, Matthew Tiby két másodperccel a vége előtt eleresztett sarok triplájával nyertek. Azóta egy törökországi utazáson és egy BL-vereségen is túl vannak, ugyanis szerdán este 90–63-ra kikaptak a Tofas Bursa otthonában. A vasiak már az első negyedben húszpontos hátrányba kerültek, innentől egy szoros eredményre sem volt esélyük. Legjobb dobójuk az amerikai Ray Cowels volt, aki 20/18 pontot süllyesztett el a bursai kosárban. Az utóbb emlegetett bedobó nem ismeretlen Szolnokon, tavaly még a Legia Varsó színeiben 29 pontot termelt az Olaj elleni két EK-mérkőzésen.

Az Olajbányász jó formában várja a rangadót, kedden iskolajátékkal verték a DEAC-ot, Gasper Potocnik vezetőedző pedig azt mondta:

– Ha a játékosok megértik, hogyan működik a kosárlabda, minden könnyebb lesz. Meccsről meccsre haladunk, és mindig a következő összecsapásra készülünk. Kétségtelenül nagyon jó csapat a Falco, otthon játszanak, de nekünk is megvannak a céljaink, igyekszünk követni a terveinket, és a győzelemért megyünk Szombathelyre.