Az első tíz mérkőzésből nyolcat elbukott, és egy döntetlen mellett mindössze egyszer győzött. Nem csoda hát, hogy a tabella alsó részébe, kieső helyre küzdötte le magát a csapat. Aztán valami történt.

A fordulat október másodikán, pontban 16 óra 15 perckor esett meg.

Ekkor még a nyolcadik helyezett Hajdúszoboszló vezetett egy góllal. Ebben a percben azonban Borics Levente egyenlített, majd mindössze 12 perc alatt Fekete, Szőllősi és Remili is betalált, így végül 4–1-es győzelem lett a vége. Majd következett három parádés meccs: az alsóházi Eger elleni döntetlen is komoly fegyvertény az addigi formához képest, de a tabellán negyedik Penzügyőr elleni 1–1 szinte győzelemmel ért fel. Majd az újabb, Tiszaújváros elleni győzelemmel a Jászberény előrébb is lépett a tabellán.

A változás kovásza az új edző, Lakatos Béla lehet, aki trénernek ugyan új, de berényinek régi: a mester a Jászberény játékosa is volt, pályafutása során az élvonalban is megfordult. Játékos-edzőként kezdte szakvezetői pályafutását Taksonyban, majd Salgótarjánban már vezetőedzőként ült a kispadon. Két hónapja vette át a csapatot, de elődje, Német Gyula sem ment messzire, az utánpótlásban dolgozik tovább.

– Az idény első részében sok sérült volt a csapatban, egy kezdőcsapatot alig lehetett összerakni, így pedig nehéz a pontvadászat – mondta Lakatos Béla. – Aztán nemcsak hogy felépültek, de új játékosok is érkeztek, amellyel orvosoltuk a krónikus védőhiányt is – tette hozzá a vezetőedző.

A Jászeberény így legutóbbi négy meccsén nyolc pontot szerzett, de a mester, bár bizakodó, óva int az elbizakodottságtól. – Mindenhonnan kapjuk a dicséreteket, elismerést, én is és a fiúk is, de nagyon messze még a cél, messziről kell feljönnünk – fogalmazott. – Az őszi fordulóból még hat meccs van hátra, a cél, hogy a téli pihenőre már nyugodtan vonuljanak, magyarul felfocizzák magukat a kieső helyről. Rögvest jön is egy nyerhető meccs: vasárnap a 15. helyen álló, zsinórban négy meccset bukó Kisvárda II. látogat a Jászságba.

Érdemes hát a Berényen tartani a szemünket, mert hamarosan kiderül, tartós lesz-e a szárnyalás, vagy csak pillanatnyi ez a jó forma.