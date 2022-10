A bajnokság lebonyolításáról annyit, hogy továbbra is 14 csapat alkotja a mezőnyt, amelyek a jövő április 22-ig tartó alapszakaszban oda-vissza alapon körmérkőzéseket játszanak egymással. Az alapszakasz végeredménytől függően a csapatok 1–4., 5–8., 9–12. csoportokban a rájátszásban lesznek érdekeltek a bajnoki címért és a helyezésekért, míg a 13. az OB I/B második helyezettjével játszik osztályozót, a 14. helyezett pedig kiesik az élvonalbeli bajnokságból.

Ejtsünk szót esélyesekről is, az erőviszonyok alapján úgy tűnik, hogy a címvédő Ferencváros, az ezüstérmes OSC és a bronzérmes Vasas az idén is meghatározó szerepet fog játszani a bajnokságban. Mögöttük az elmúlt évadban negyedik Szolnoki Dózsa, a Bp. Honvéd és a BVSC közel egyforma eséllyel harcolhat a legjobb négy közé jutásért.

A szolnokiak első ellenfele az egri gárda, amelyik többre és jobbra vágyik, mint az előző évadban elért tizedik pozíció. Nem felejtve, öt éve még Szolnok–Eger döntőt rendeztek, 2019-ben pedig még a bronzéremért csatáztak a felek.

A legutóbbi évadhoz képest nem sokban nem változott az állományuk, a kispadon pedig Biros Péter helyét, aki szakmai igazgatóként folytatja Tóth Kálmán veszi át. Az utóbbi szakember is ezer szállal kötődik egri klubhoz, hiszen utánpótlásnál, és nem utolsósorban a felnőtteknél még Gerendás György mellett pályaedzőként is dolgozott. Tőle azt várják, hogy a nyolc közé vezényelje az együttest.

A legutóbbi évadban negyedik helyezett és a Magyar Kupában ezüstérmes szolnoki csapatnál viszont jelentős változások történtek a nyáron. Mint írtuk az eddigi vezetőedző, Zsivko Gocics a szerb-bajnok és BL-döntős Novi Beograd trénere lett. A helyét az a Hangay Zoltán veszi át, aki előbb a klub saját nevelésű játékosa, majd edzője, az utóbbi négy évadban Gocics-mester első számú segítője volt.

Emlékeztetőül az elmúlt évad állományából Angyal Dániel az OSC, Konarik Ákos a Vasas, míg Nagy Ádám a Ferencváros soraiba igazolt. Gárdonyi András kapus pedig a Ferencváros kapusedzőjeként dolgozik tovább.

Érkezők között van, az olimpiai bronzérmes, Pásztor Mátyás, aki hét év után tért vissza a BVSC-bő és s szolnoki nevelésű kapus, Józsa Ottó, aki Pécset szerepelt az utóbbi években. Érkezők még a válogatottban is számításba vett center, Ágh György, valamint három junior válogatott pólós, Belényesi Dávid és Vámosi Bertold Újpestrő és Vizsmeg Zsombor Miskolcról. Nem felejtve, hogy az elmúlt szezon csapatából Bányai Márk, Kovács Gergő, Teleki András, Schmölcz Norman, Pető Attila, Szeghalmi Zsombor, valamint a friss csapatkapitány, Jansik Dávid továbbra is a Dózsa sorait erősíti. Feladatból lesz bőven, hiszen a honi bajnokság és Magyar Kupa mellett a LEN Eurokupában is indulnak a szolnoki vízipólósok.

A Dózsa várható bajnoki programja

1. forduló, október 8., szombat

11.30: Eger–Szolnok

2. forduló, október 19., szerda

12.00: KSI–Szolnok

3. forduló, október 22., szombat

18.00: Szolnok–BVSC

4. forduló, november 5., szombat

19.00: Miskolc–Szolnok

5. forduló, november 19., szombat

Szolnok–Honvéd

6. forduló, december 3., szombat

UVSE–Szolnok

7. forduló, december 17., szombat

Szolnok–Kaposvár

8. forduló, 2023. január 14., szombat

Pécs–Szolnok

9. forduló, január 18., szerda

Szolnok–Szentes

10. forduló, január 21., szombat

Szeged–Szolnok

11. forduló, február 1., szerda

Szolnok–OSC

12. forduló, február 4., szombat

FTC–Szolnok

13. forduló, február 11., szombat

Szolnok–Vasas

14. forduló, február 22., szerda

Szolnok–Eger

15. forduló, február 25., szombat

Szolnok–KSI

16. forduló, március 4., szombat

BVSC–Szolnok

17. forduló, március 8., szerda

Szolnok–Miskolc

18. forduló, március 11., szombat

Honvéd–Szolnok



19. forduló, március 14., szerda

Szolnok–UVSE

20. forduló, március 18., szombat

Kaposvár–Szolnok

21. forduló, március 29., szerda

Szolnok–Pécs

22. forduló, április 8., szombat

Szentes–Szolnok

23. forduló, április 12., szerda

Szolnok–Szeged

24. forduló, április 15., szombat

OSC–Szolnok

25. forduló, április 19., szerda

Szolnok–FTC

26. forduló, április 22., szombat

Vasas–Szolnok