Pick Szeged U23–Mezőtúr AFC-Syngenta 25–28 (12–11)

Szeged 150 néző. V: Hajdu T. Halász A.

Mezőtúr: Lipták – Zalai 6, Murányi 3, Schnetter 5, Dénes Á. 2, Soós B. 5, Zvolenszki 3. Csere: Lipták (kapus), Kocsor, Farkas K., Kovács T., Andrikó 1, Tusjak 3. Edző: Csizmadia Tamás.

Nagy meccset játszott Szegeden az edzőváltáson átesett mezőtúri csapat, Boda Péter helyét Csizmadia Tamás vette át a napokban. Nehezen rázódott bele a a vendéggárda a meccsbe, az első negyed órában csak két gólra futotta az erejükből. A folytatásban aztán összekapták magukat Zvolenszky Attiláék, akik a szünetig egy gól távolságra zárkóztak fel. A második félidő viszont teljesen rendben volt mezőtúri részről. Soós Bence találatával a 33. percben átvették a vezetést és innentől már kontrolálták a játékot. Lipták Máté kapus jól védett, Schnetter Krisztiánék pedig jó százalékkal használták ki helyzeteiket, a hajrában már nem fenyegette veszély a győzelmüket.

– Hamar hatgólos hátrányba kerültünk, a védekezésünk nem állt össze, és támadásban is sok hibával játszottunk – összegzett Csizmadia Tamás a vendégek edzője. – Az első félidő második felére viszont sikerült ritmus váltanunk, minden szinten jó döntéseket hoztunk. A második játékrészben a védő és a támadójátékunk is a helyén volt, mindezekkel egy jó kapusteljesítmény is párosult. Fontos idegenbeli győzelem volt ez csapatunk számára.

Berettyó MSE–UniTurn-Kunszentmárton KSK 26–25 (13–12)

Berettóyújfalu, 200 néző. V: Körmendi P., Nyitrai Sz.

Kunszentmárton: Varga I. – Cselovszki 6, Danku Cs., Fekete K. 2, Gelley 4, Kovács A. 3, Branyiczki 6. Csere: Koncz (kapus.), Simon I. 2, Jónás 2, Benkő, Szabó Á., Szikszay. Edző: Polgár András.

Rossz előjelekkel utazott a kunszenti csapat Berettóyújfalura, hiszen soraikból , Losonc László, Arany Gergő, Krasznai Gábor és Kiss Tamás is hiányzott különböző okok miatt.

Végig kiélezett, szoros meccset vívtak a felek. A kunszenti gárda húsz percet játszott emberhátrányban a mérkőzésen, ráadásul négy hétméterest is elhibáztak játékosaik. A jobban koncentráló és szerencsésebb hazaiak pedig behúzták a győzelmet.

A férfi NB II. állása

1. Székács KE 5 0 0 164–131 10

2. Makó KC 4 1 0 160–140 9

3. Mezőtúr 4 0 1 157–140 8

4. Köröstarcsa 3 0 2 138–138 6

5. Hajdúszoboszló 2 1 2 156–147 5

6. Szeged U23 2 0 3 144–126 4

7. Békés U23 2 0 3 126–129 4

8. Kunszentmárton 2 0 3 166–171 4

9. Berettyóújfalu 2 0 3 102–127 4

10. Újkígyós 1 1 3 148–159 3

11. Kondoros 1 1 3 138–158 3

12. Szolnok 0 0 5 131–159 0