Keleti csoport

Jászberényi FC–Kisvárda 2–0 (0–0)

Jászberény, 200 néző, vezette: Tóth Tamás.

Jászberény: Menczeles - László, Lami, Varjas, Sárossy – Palcsó (Perevuznik, 86.), Ludasi – BORICS, Szöllősi (Donkó, 90.), Kurunczi – REMILI (Benedek, 92.) Edző: Lakatos Béla.

Gólszerző: Remili (68., 85.).

Jól kezdte a mérkőzést a négy forduló óta veretlen hazai gárda. Többször is sikerült ellenfelük védelme mögé kerülniük, de az utolsó passzokat ekkor még rendre elhibázták. Az ellenfél kevés veszélyt jelentett, a házigazdák védelme jól állt a lábán, már az első félidőben is. A folytatásban bő húsz percig tartotta magát még a Kisvárda, ekkor egy labdaszerzést követően Remili lőtt a kapuba. Majd ugyanő a mérkőzés hajrájában egy remekbe szabott átlövésből is betalált, végképp eldöntve a találkozó kimenetelét.

Lakatos Béla: – Az ötödik hete tartó veretlenségi szérián túl örülök annak is, hogy ezen a mérkőzésen sem ismertünk elveszett labdát, és még a kétgólos vezetés birtokában is ugyanúgy mentünk előre. Dicséret illeti a fiúkat ezért.