A rendező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közlése szerint a sorozat november 8-án, kedden folytatódik, amikor az első osztály, szerdán a szeniorok, míg pénteken a harmadosztály mérkőzéseit rendezik meg a Tiszaligetben. A találkozók 17.30-kor, valamint 18.45-kor kezdődnek.

Első osztály:

A listavezető Papírforma, ha nehezen is, de nyert és őrzi vezető pozícióját.

8. forduló: Csontos–ODBE-Cafe Corso 2–6, Dream Team–Laune 7–5, Nesztor Autó– GÉF-PRO 2–2, Papírforma–AMT 3–2, Mozaik Kerámia–Stilo d’ Oro 0–4, Szolnoki RK–Danyi Optika (elhalasztva).

A bajnokság állása: 1. Papírforma 21 pont, 2. ODBE-Cafe Corso 18, 3. Stilo d' Oro 15, 4. GÉF-PRO 15, 5. Laune 13, 6. Nesztor Autó 13, 7. Csontos 12, 8. AMT 8, 9. Mozaik Kerámia 7, 10. Dream Team 6, 11. Danyi Optika 5, 12. Szolnoki RK 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Czimer Mátyás (Laune) 16 gól, 2. Ifj.Fehér László (ODBE-Cafe Corso) 14, 3. Varga Mihály (Stilo d' Oro) 13, 4 Szabó Bence (Papírforma) 10, 5. Imre József (ODBE-Cafe Corso) 9, 6. Tímár Martin (GÉF-PRO) 8 gól.

Másodosztály:

A második vonalban a záró fordulót rendezték meg, az egész mezőny egyetlen hibátlan gárdája, a Fire Olil telel az élen.

8. forduló: No Name No Game–Vád-Law 4-1, Vörös Ördögök–Non Stop Vill 2-4, SRS–Bad Boys 1-2, Fegyi Brothers–Fire Oil 2-3, Népsport–Team Zero 4-3.

9. forduló: No Name No Game–Fire Oil 2–9, Vörös Ördögök–Team Zero 2–0, SRS–Non Stop Vill 4–1, Vád-Law–Bad Boys 1–2, Fegyi Brothers–Népsport (elhalasztva).

A bajnokság állása: 1. Fire Oil 27 pont, 2. Bad Boys 18, 3. No Name No Game 18, 4. SRS 16, 5. Fegyi Brothers 15, 6. Non Stop Vill 15, 7. Vörös Ördögök 8, 8. Népsport 6, 9. Vád-Law 5, 10. Team Zero 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Bazsonyi Bence (Fire Oil) 18 gól, 2. Sánta Renátó (SRS) 12, 3. Bagdi Gábor (Non Stop Vill) 10, 4-8. Szabó Zoltán (Bad Boys), Gáspár Richárd és Kálló Sándor (No Name No Game), Csikós Attila (Non Stop Vill), Kelemen Zoltán (SRS) 9-9 gól.

Harmadosztály:

A GRUND FC tanyázik az élen, de nem lehet nyugodt, mert vetélytársai ott vannak szorosan a nyomában.

8. forduló: AC BACI–Grundfoci 1–3, Nehéz SEt–Besenyszög 4–1, Kovács Tüzép–Kés Villa Real 0–2, Trakció–FC Komplex 2–5, Zöldparadicsom–GRUND FC 4–10, Bőrizomtömlő–Himbi-Limbi 2–1.

A bajnokság állása: 1. GRUND FC 22 pont, 2. Bőrizomtömlő 21, 3. Kés Villa Real 18, 4. Nehéz SE-t 18, 5. Himbi-Limbi 15, 6. Besenyszög 11, 7. Grundfoci 10, 8. AC BACI 9, 9. Kovács Tüzép 4,10. FC Komplex 3, 11. Zöldparadicsom 3,12. Trakció 2 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Márkus Zsolt (GRUND FC) 28 gól, 2-3. Drotter Zsolt (AC BACI), Osztás Norbert GRUND FC 12-12, 4. Gál István (GRUND FC) 10, 5. Nagy Martin (Himbi-Limbi) 9, 6-8. Barna Márton (Grundfoci), Majercsik Csaba (Nehéz SE-t), Kolláth Krisztián (Zöldparadicsom) 8-8 gól.

Szeniorosztály:

Nem botlottak a képzeletbeli dobogón álló csapatok az öregfiúk pontvadászatában.

8. forduló: Műszol–Castrum-Ex 0–6, Keszau–HYAB 4 Cent 1–5, Oldsmobile–Stabil FC 3–9, Fire Oil–ZDG Jazz Pub KFT 8–2.

9. forduló: HYAB 4 Cent–Műszol 8–1, Keszau–Castrum-Ex 3–4, ZDG Jazz Pub Kft.–Oldsmobile 2–4, Fire Oil–Stabil FC 0–3.

A bajnokság állása: 1. Stabil FC 23 pont, 2. HYAB 4 cent 23, 3. Castrum-Ex 20, 4. Oldsmobile 12, 5. Keszau 10, 6. Fire Oil 8, 7. ZDG Jazz Pub Kft. 6, 8. Műszol 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Török Csaba (HYAB 4 cent) 17, 2-3. Papp Lajos (Stabil FC), Szokolai János (ZDG Jazz Pub Kft.) 10-10, 4-6. Hadaghián Róbert (Castrum-Ex), Kiss Béla (HYAB 4 cent), Papp Lajos (Keszau) 8-8 gól