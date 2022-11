Tiszaföldvár–Jánoshida 5–1 (3–0)

Tiszaföldvár, 150 néző. Vezette: Rajcsányi Sádor.

Tiszaföldvár: Gerhát – PÁPAI, Kasik (Hajdu, 73.), Borgulya, Bódai, Abubakar (Palatinusz, 73.), Peres (Yunusa, 73.), Huszka (Sipos, 62.), Kriska, ASZTALOS, Pataki. Edző: Virágh Ferenc.

Jánoshida: Tóth Cs. – Vatai, Dalmadi (Eszes, 46.), Zombori (Kobela, 46.), Antal, Angyal (Hegedűs, 73.), Bezzeg (Kanalas, 46.), Lukács, Tóth B., Nagy K., Szedlák. Edző: Antal Gábor.

Gólszerzők: Kriska (3.), Pápai (25., 57.), Huszka (44.), Asztalos (68.), ill. Lukács (55.).

Egy igazán nehéz mérkőzés volt várható, de a hazai csapat az első perctől fogva magához ragadta a kezdeményezést, amely korai vezetést is eredményezett. Az előny tudatában hátul egy szervezett és magabiztos csapatot láthattak a kilátogatók, amihez szebbnél szebb támadások társultak.

Virágh Ferenc: – Jól szervezett csapat ellen, gyorsan tudtunk vezetést szerezni, s ez meghatározta a mérkőzés további alakulását. Nagyon jól játszott ismét a csapat, csak dicséret illeti a fiúkat!

Antal Gábor: – Megyei szinten találkozott egy profi és egy amatőr csapat, és ez megmutatkozott az eredményben is.

Tudósított: Pápai Mihály

Kunhegyes–Cserkeszőlő 1–3 (1–1)

Kunhegyes, 60 néző. Vezette: Nagy Zoltán.

Kunhegyes: Posta – Kovács G., Tyukodi R. (Andusek, 74.), TYUKODI A., Varga B., Szabó D., KIS A., Kocsis, Rózsa S. (Sztojka, 61.), Fábián, Rózsa I. (Balajti, 52.). Vezetőedző: Szabó György.

Cserkeszőlő: Bencze – Pereczes (Benke A., 25.), Farkas (Csikai, 78.), GÁL I., BENKE M., Szentesi, Szőke Á., BENKE P., Varga A., HATÁR, Kardos (Papp G., 64.). Edző: Papp Zsolt.

Gólszerzők: Tyukodi (8.), ill. Benke M. (33., 85.), Benke P. (63.).

Az alsóházi csapatok igazi helyosztó jellegű mérkőzésén a KESE gyorsan vezetést szerezett, az újonc vendégek azonban nem ijedtek meg, fegyelmezett játékkal megfordították a mérkőzést, és rászolgáltak a három bajnoki pontra.

Rózsa István, megbízott edző: – Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk.

Papp Zsolt: – Végig szervezett, jó játékkal irányítottuk a mérkőzést, megérdemelten nyertünk. További sok sikert a Kunhegyesnek!

Tudósított: Szabó György

Martfű–Kenderes 7–2 (4–0)

Martfű, 120 néző. Vezette: Czékus Sándor.

Martfű: Ladányi – SZABÓ T., Nagy F., DRASKÓCZY (Székely, 62.), SINDEL, VADAS, IZSOLD, (Bencsik, 55.), Hevesi-Tóth, Kovács T. (Kinyig, 57.), Tóth N. (Benedek, 76.), Csébi (Balanescu, 62.). Edző: Kardos Mihály.

Kenderes: Havellant – Baktai I. (Kovács M., 46.), Kolompár (Karsai, 85.), Nagy J. (Puporka, 46.), Baktai B., Farkas, Németh E., Lólé, Fekete, Dáné Sz.Edző: Újfalvi Erik.

Gólszerzők : Izsold (13., 21.), Szabó T. (17.), Hevesi-Tóth (37. – tizenegyesből), Sindel (51., 60.), Kinyig (83. – tizenegyesből), ill. Baktai B. (53.), Puporka (74.).

Ez volt az első olyan mérkőzés Martfűn, ahol az ellenfél csapata nem félt helyzeteket kidolgozni és játszani ellenük. Nagyon akarta a Kenderes a győzelmet, de tizenhárom perc után betalált a hazai gárda, és ezután záporoztak a gólok felőlük. Fordulás után azonban a kapu előtt a martfűi klub két hibát is vétett, amit ki is használtak a vendégek. Végül így is nagy arányban nyert a bajnokesélyes együttes, amely továbbra is veretlen.

Kardos Mihály: – Egy szimpatikus csapatot sikerült legyőznünk, egy sok apró hibával tarkított mérkőzésen.

Újfalvi Erik: – Sportszerű mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelten nyertek a hazaiak.

Tudósított: Polák Boglárka

Kunszentmárton–Jászárokszállás 1–0 (0–0)

Kunszentmárton, 140 néző. Vezette: Bán János.

Kunszentmárton: Tóth L. – Rácz I., Pecznik, Szűcs D. (Lázi, 94.), Viszkok (Kardos, 82.), Varga I., Légrádi (Kézsmárki, 72.), Molnár Zs. (Határ, 91.), Kiri, Vincze, Szabados (Panyik, 89.). Edző: Sechna Gábor.

Jászárokszállás: Botos – Uram (Görbe, 58.), Nagy B., NAGY F., Rédei G., Forgó, KASZAB, Czuczor (UNG­VÁRSZKY, 15.), Petrányi, Kónya, Rédei Á., Edző: Papp Tamás.

Gólszerző: Szabados (86.).

Kiállítva: Botos (15.).

Az első játékrészben a vendégcsapat alakított ki mezőnyfölényt a pontatlanul játszó kunszentiek ellen, akik nem tudtak előnyt kovácsolni a létszámfölényből. A szünet után sokat nem javult a helyzet, a KuTE alakított ki fölényt, és ennek meg is lett az eredménye, a 85. percben Szabados Sándor bombagóljával győzelemhez segítette csapatát.

Sechna Gábor: – Óriási mélységekből jöttünk fel a mai mérkőzésen. Nem csak a jól játszó ellenfelet, hanem önmagunkat is le kellett győznünk, mert rosszul álltunk bele a meccsbe.

Papp Tamás: – A korai kiállítás után is méltó ellenfelei voltunk a hazai csapatnak, de egy szép lövés eldöntötte ezt a mérkőzést.

Tudósított: Dobos Péter

Rákóczifalva–Jászberény II. 2–2 (0–2)

Rákóczifalva, 80 néző. Vezette: Skultéti Csaba.

Rákóczifalva: Kovács V. – Keő, Fekete, Szakali, Kecskés, Major (Balázs, 46.), Trecskó (Susa, 46.), Szokolai (Kómár, 46.), Telkes-Tóth, Fűzi, Varga K. Edző: Ruskó Zsolt.

Jászberény II.: Tüdős Z. – Panyi (Lakatos, 46.), Palotai, Kispál, Nagy L., Petró, Lami, Donkó, Nagy-Varga (Nagy N., 63.), Benedek (Bori, 86.), Muhari. Edző: Tüdős Dávid.

Gólszerzők: Balázs (69.), Susa (81.), ill. Donkó (26.), Nagy-Varga (31.).

Kiállítva: Telkes-Tóth (66.).

Az első félidő gyenge játéka után, tíz emberrel sikerült pontot szereznie a hazai csapatnak.

Ruskó Zsolt: – Hatvanhat perces szendergés után riadtunk fel, a kiállítást követően úgy játszottunk, ahogy az első perctől kezdve kellett volna. Ez pedig csak egy pontra volt elég.

Tüdős Dávid: – A jó első félidőnket egy gyenge második követte. Sajnos a piros lap minket zavart össze.

Tudósított: Ruskó Zsolt

Szajol–Mezőtúr 0–2 (0–2)

Szajol, 100 néző. Vezette: Dobó Sándor.

Szajol: RÉKASI – HARCSA, Ferge (Németh, 46.), Csajbók, Kiss Zs., Kacskó, FÜLÖP, Bognár, Rajna T. (Sárkány, 46.), KUPECZKI, PAPP D. (Bozsó, 58.). Edző: Donkó Krisztián.

Mezőtúr: TŐKE – Debreczeni (Bodorik, 83.), Szemes, Bontovics, PESTI, Nagy Cs., Kántor, Patkós (Gyarmati, 54.), Ujlakány, Kemenczés, Bojtok (Nagy S., 66.). Edző: Erdősi Gyula.

Gólszerző: Pesti (8., 30.).

Ha a hazaiak jobban koncentrálnak, akkor akár a pontszerzés is meglehetett volna.

Donkó Krisztián: – Küzdeni küzdöttünk, helyzeteink is voltak, de el kell ismerni, megérdemelten nyert a Mezőtúr csapata.

Erdősi Gyula: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő még rendben is volt, de a második játékrészben felejthető teljesítményt nyújtottunk. A három pont így is megvan, kapott gól nélkül.

Tudósított: Hamar Tünde