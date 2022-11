Szombat, 13.30

Kisújszállás–Martfű

Nehéz meccsre számítanak a dobogósok, a tabellavezető Martfű a harmadik Kisújszállással csap össze. A Tisza-parti gárda parádézik. Tavaly csak a bronzérmet csípték el, idén viszont úgy veretlenek, hogy döntetlent sem játszottak, minden meccsükről három pontot markolhattak fel, így nem csoda, hogy vezetik is a tabellát.

De sarkukban ott van a Tiszaföldvár, amely csak három ponttal van lemaradva, és a hét végén igencsak verhető ellenfélen gyakorolhat, az utolsó, mindössze három ponttal szerénykedő Jászberény ellen játszanak. Így, ha a Martfű botlik, és a Földvár hozza a kötelezőt, pontazonosság alakul ki. Az pedig a Martfűnek fájdalmas lehet, hiszen nem mondanának nemet a feljutásra a magasabb ligába. Ehhez azonban folytatniuk kell a remeklést, a Kisúj pedig sosem adja könnyen a bőrét. Izgalmas hétvége, annyi szent!

Mesterszemmel

Csillag Sándor, a Kisújszállás edzője:

– Piszkosul nehéz meccs lesz, a tabella egyetlen veretlen csapatával csapunk össze. Nagyon akarjuk ezt a győzelmet, hatalmas dolog lenne nyerni, ráadásul itthon. A Martfű egy nagyon jó csapat, ám tavaly megvertük őket, ráadásul itthon. Akkor is mi voltunk az esélytelenebbek, ám 3–1-re győztünk. Most is ebben bízom. A pályánk sajnos nagyon rossz állapotban van, ezért idén az utolsó meccset játsszuk rajta.

Kardos Mihály, a Martfű edzője:

– Veretlenek vagyunk, remélem, nem is szakad meg a sorozatunk. A Kisújszállás egy jó csapat, ráadásul otthon játszik és nyerni akar, nehéz meccsre számítok. Hogy legutóbb ők nyertek, az nem sokat számít, nem vagyok babonás. Amitől tartok, az inkább a pálya minősége, sáros, csúszik, nehéz lesz rajta focizni, sérülésveszélyes is.

További párosítások:

Szombat: Törökszentmiklós–Cserkeszőlő, Mezőtúr–Rákóczifalva, Jánoshida–KuTE, Jászárokszállás–Jászfényszaru, Tószeg–Szajol 13.30.

Vasárnap: Kenderes–Kunhegyes, Jászberény–Tiszaföldvár.