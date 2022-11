Frissítve / Vízilabda 16 órája

Búcsú a Magyar Kupától: a visszavágón is vereséget szenvedett a Dózsa

Nem jutott be a BENU Magyar Kupa négyes döntőjébe a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata, miután a budapesti ötgólos vereség után hazai pályán is kikapott a végső győzelemre is esélyes OSC együttesétől.

Varga Csaba Varga Csaba

Forrás: SZVSC Fotós: Illyés Csaba

Schmölcz Norman és Pásztor Mátyás bombagóljaival mintegy tíz percig a tartotta lépést a szolnoki gárda fővárosi ellenfelével. A folytatásban azonban rendezte játékát az OSC, és elhúzott három góllal. Sőt a záró negyedben már 5–9-es állást mutatott az eredményjelző. Nem adta föl a Dózsa, Jansik Dávid után Vismeg Zsombor is betalált, rögtön szorosabb lett a meccs. A vendégek azonban kapcsoltak, Manherz Krisztián és Burián Gergely góljával visszaállították régi rendet, és a visszavágót is megnyerték, 8–11. – Összesítésben nyolc gól volt közte, tehát az OSC abszolút megérdemelte a továbbjutást – mondta a lefújás után Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – Igaza van edző kollégámnak, Varga Dánielnek, hogy nyolc gólt kaptak a blokk mögé, ellenben ők blokkoltak vagy 15 lövésünket, és ez nem fér bele. Egy biztos a fiatal játékosainknak fel kell nőniük a rutinosak mellé, mert így nem lesz esélyünk az OSC-hez hasonló színtű csapatok ellen. A motivációval és hozzáállással nem volt gond, de ha nem azt játsszuk, amit megbeszéltünk, akkor tényleg nem lesz esélyünk jó eredményekre. Készülünk a folytatásra, hiszen szerdán a fővárosban kezdjük a Honvéd elleni Eurokupa párharcot, be akarunk jutni a legjobb nyolc közé – tette hozzá a szolnokiak edzője. Szolnoki Dózsa–OSC-Újbuda 8–11 (2–3, 1–3, 2–2, 3–3) Gólszerzők: Pásztor 3, Jansik D., Kovács G., Schmölcz, Pető, Vismeg, ill. Csacsovszky 2, Angyal 2, Burián 2, Manhercz K. 2, Salamon 2, Tóth M. Az OSC mellett a címvédő Ferencváros, a Bp. Honvéd és a Vasas jutott a kupa négyes döntőjébe.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!