Az alsóházban is nagy a versengés, hiszen óriási a tét. Bár messze még a vége, hiszen csak a bajnokság harmadán vagyunk túl, de aki most meglép, kicsit nyugodtabban mehet majd a decemberben kezdődő téli szünetre.

Kunhegyes–Cserkeszőlő, szombat, 13.30

A Kunhegyes tavaly is gyengélkedett, most sincs ez másként, jelenleg csak a Szajolt és a nyeretlen Jászberényt előzi meg, ráadásul két kulcsembert is nélkülözniük kell a héten. A Cserkeszőlő is a bentmaradásért küzd, bár nekik már az is eredmény, hogy itt lehetnek, idén jutottak fel a megye I.- be. Emberhiány pedig náluk is van. Fontos lehetőséget szalaszt el tehát az a csapat, amelyik most alulmarad a hasonló képességű, eredményű gárdával szemben. Őket ugyanis reálisabb eséllyel győzheti le, mint egy felsőházi ellenfelet. A pont pedig most nagyon kell...

Mesterszemmel:

Szabó György: – Nagyon kellene a győzelem, el kell indulnunk felfelé, de már nyolc hete kellene. Egy nagyon fegyelmezett, kontrákra játszó ellenféllel játszunk, fel kell törnünk a védelmüket, hogy ne járjunk úgy, mint több ellenfelük is. Nagyon kell a három pont. Sajnos nem vagyunk jó helyzetben, kiállítás miatt ketten is hiányoznak a csapatból, ők ráadásul alapemberek a keretben.

Papp Zsolt: – Nem lehet kikapni, győznünk kell. A célunk a bentmaradás, nincsenek irreális terveink. Idén jutottunk fel a megye I.-be, a célunk, hogy bent is maradjunk. Szoknunk kell a ligát, fel kell vennünk a ritmust, sok az egyéni hiba, javulnunk kell. Ha most győzünk, kicsit ellépünk. Betegség és elfoglaltság miatt nem teljes a keretünk.

A góllövőlista:

17. GÓLOS: Kriska Norbert

15. GÓLOS: Sindel Roland

11. GÓLOS: Pesti Zoltán

10. GÓLOS: Csikós Lajos, Hevesi-Tóth Tamás, Ladányi Dániel, Szedlák Zoltán

8. GÓLOS: Oros Péter