Ceglédi KE–Veszprém KK 94–77 (17–24, 28–23, 18–12, 31–18)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 200 néző. Vezette: Varga-Záray K., Menyhárt F., Dre­nyov­szki D.

CKE: TÓTH B. 11/6, Horváth K. 8/6, Lógár 2, Kalassai 1, KARAVDIC 21/6. Csere: Berkics M. 4, KOVÁCS B. 18, Erdei 8/6, Csaba Gy. 8, TÓTH Z. 9/3, Fodor M. 4/3. Edző. Siska János.

Halovány első negyed után a folytatásban feljavultak a hazaiak, és a félidő végére két pontra csökkentették hátrányukat, 45–47. A térfélcsere után egy 8–0-s rohammal fordítottak az egyre jobban fölpörgő ceglédiek, 63–59. A zárófelvonásban végre azt mutatta a hazai csapat, amit tud, kemény védekezésből kiindulva több könnyű kosarat is dobtak.

– Sajnos még mindig nem tükrözi a játékunk azt a kemény munkát, amit edzéseken elvégzünk – nyilatkozta Siska János, a CKE edzője. – Akkor kezdtünk el jobban játszani, amikor feljavultunk a védekezésben.

Jászberényi KSE– Vasas Akadémia 62–84(16–11, 16–30, 13–18, 17–25)

Jászberény 300 néző. Vezette: Fodor A. Lengyel Á., Sallai I.

JKSE: Csík 6, Mester 2, Velkey 3, Meleg 5, Olasz 7. Csere: Rosics 12/6, Kucsora 14/6, Homoki 6, Czirbus 7, Kovács V. Edző: Miljan Rakics.

A MAFC elleni idegenbeli siker után a papírforma jászberényi sikert sejtetett. A pontszegény első negyedet megnyerték a berényiek. A folytatásban azonban magasabb fokozatba kapcsoltak a fővárosiak, miközben továbbra is akadozott a JKSE támadójátéka, így a nagyszünetben már a vendégeknél volt az előny, 32–41. A fordulás után próbáltak zárkózni a jászságiak, de mindenre volt válaszuk a vendégeknek, akik összegyűrve a papírformát, magabiztos győzelmet arattak. Ez volt a jászberényiek harmadik veresége az évadban.

– A MAFC elleni találkozó után büszke voltam a csapatomra, most viszont szégyellem magam – mondta Miljan Rakics, a JKSE edzője. – A dinamika és az akarás is hiányzott belőlünk. Villámgyorsan rendbe kell szedni magunkat, mert a szerda este mutatott játékunk szombaton is kevés lesz az Óbudai Kaszások otthonában.