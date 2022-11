A jászberényiek soraiban a Veszprém elleni összecsapáson mutatkozott be a Körmendről igazolt 19 esztendős irányító, Dunai Zétény.

Jászberényi KSE–Veszprém KK 85–54 (21–18, 26–6, 26–11, 12–19)

Jászberény 300 néző. Vezette: Sörlei A., Vida J., Gaál I.

JKSE: CSÍK 10/3, KUCSORA 18/9, Mester 12/6, Meleg 6, Olasz 8. Csere: Kovács V. 3, Dunai 7/3, ROSICS 8/6, Czirbus 7, HOMOKI 6, Lékó, Fodor M. Edző: Miljan Rakics.

Az első negyedben még kiegyenlített játék zajlott a pályán, aztán a folytatásban magasabb fokozatba kapcsoltak a kék-fehérek, minden szinten feljavultak, így gyorsan átlépte a különbség a tízet, majd a húszat is – írta a BB1.hu. A fordulást követően is változatlan mederben folyt a mérkőzés. A sereghajtó vendégek hiába kozmetikáztak a végjátékban, nem kerülhették el a súlyos vereséget, amelynek soraiban volt Olaj játékosok is szerepeltek, mint Szabó Péter és Horváth Ákos. Az egyoldalú mérkőzésen, Velkey János távozásával várhatóan nagyobb szerepet kapó Kucsora Csaba lépett elő vezérré a hazaiak soraiban.

Ceglédi KE–BKG-Prima Akadémia 97–83 (21–19, 33–21, 18–27, 25–16)

Szolnok, Tiszavirág Aréna, 300 néző. Vezette: Vadász Cs.. Németh P., Utasi B.

Cegléd: Tóth B. 6/6, Kalassai 4, CSABA GY. 13, Horváth K. 4, Kovács B. 6. Csere: TÓTH Z. 23/9, Erdei 3/3, Velkey 11/6, KARAVDIC 12/6, LÓGÁR 15/9. Edző: Siska János.

Remek csapatteljesítménnyel tartotta otthon a két pontot a jó formában érkező BKG ellen az újonc ceglédi legénység. Az első percekben többnyire a vendégek vezettek, de nem hagyta magát leszakítani, sőt, a játékrész végére fordított a ceglédi alakulat. A folytatásban is szoros volt a meccs, de a nagyszünet előtt rákapcsoltak, és egy 11–0-s futásnak köszönhetően magabiztos előnyhöz jutottak a hazaiak a félidőre. A térfélcsere után is egyenlő erők csatája következett. A záró negyedben azonban ellenálhatatlanul játszott a Tóth Zoltán által irányított hazai együttes.

– Nagyon örülök a győzelemnek – mondta a mérkőzést követően Velkey János, aki Jászberényből igazolt Ceglédre az elmúlt héten. – Ma az kellett, hogy bíztassuk egymást, én is így léptem pályára. Mindenkit támogatni, bíztatni és bízni a másikban. Úgy érzem, ennek köszönhetően összejöttek a dobásaink. Tóth Zoli szinte extázisban játszott, de az egész csapatnak jár a dicséret. Titkon bíztam benne, hogy győzelemmel zárhatom az első meccset a Cegléd színeiben, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Remélem, a folytatásban is így marad.

A Cegléd edzője, Siska János pedig ekképp nyilatkozott: – Igazi csapatmunka volt, mindenki hozzátette a magáét vagy védekezésben, vagy támadásban. Ne feledjük, hogy ez a BKG a múlt héten haza pályán megverte a PVSK csapatát. Nagyon készültünk rájuk. Azt gondolom, azért tudtunk nyerni, mert a saját ritmusunkban kosárlabdáztunk, és emellé megjöttek az extradobások is, mindezeknek köszönhetően sikerült átlendülnünk a holtpontokon.